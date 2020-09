La relación con nuestros vecinos no siempre es fácil. La clave del asunto está en entender que uno no elige los vecinos que tiene, por lo que, cuando no existe una afinidad natural con ellos, hay que hacer el mayor esfuerzo posible por llevarnos bien. Esto debemos tenerlo en cuenta hoy más que nunca, cuando las elecciones departamentales nos demostraron que Montevideo emprendió el lento pero seguro camino hacia la desvenezuelización. Esto quedó claramente demostrado con la victoria de Laura Raffo en el Municipio F, que ahora se suma al Ch y al E para integrar el “Montevideo libre de marxismo”. Pero la nueva coyuntura trae aparejados algunos desafíos, porque este bloque de municipios es extremadamente heterogéneo. La convivencia entre quienes habitamos en el este de la zona costera y los vecinos del norte de Avenida Italia no va a ser fácil. Pero como impulsores de la liberación de la capital debemos tenderles la mano y, sin dejar de marcar las diferencias naturales que existen entre los seres humanos que se esfuerzan y los que no, invitarlos a limpiar nuestra casa cuando quieran.