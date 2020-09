La cobertura sobre los políticos que hacen los medios de prensa suele estar centrada casi exclusivamente en su actividad profesional, pero a veces hay lugar para adentrarse también en su vida privada. Es el caso de la revista Galería del semanario Búsqueda, que ayer publicó una nota al ministro de Defensa Nacional, Javier García, que no versó sobre su actividad política, sino sobre cuestiones más íntimas. En un fragmento de la entrevista García contó que siempre soñó con ser lustrabotas. “Es una profesión muy pintoresca pero también muy noble. Y si bien en un principio la gente podría pensar que no tiene nada que ver con la profesión de político, esto no es tan así, porque en ambos casos es necesario tener una profunda vocación de servicio”.

El ministro no dudó en afirmar que, si no se hubiera dedicado a la política, seguramente su profesión actual sería la de lustrabotas. “Me acuerdo que de niño iba a la plaza Independencia y veía a esos señores arrodillados frente a las botas de los clientes, frotándolas y haciéndolas relucir con gotas de saliva, y me decía a mí mismo: ‘esto es lo que me gustaría hacer cuando sea grande’. Después la vida me llevó por otros carriles, pero yo siento que hoy en día hay mucho de ese niño en mí”.

García aclaró, de todos modos, que no está cerrado a la posibilidad de darle un giro a su carrera. “Es un sueño que siempre tuve, pero ojo que tampoco lo descarto, porque yo sigo considerando que uno siempre tiene que perseguir sus anhelos”.