“Mujica es una persona sincera y yo le creo”, afirmó el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, en referencia a unas declaraciones del ex presidente José Mujica, quien dijo que, en caso de que la Justicia no encontrara méritos para procesar al líder cabildante, el Frente Amplio no prestaría sus votos para que volviera al Senado. Manini Ríos aclaró de todos modos que, más allá del respeto que siente por Mujica, el romance en que ambos están embarcados desde hace algunos años es “puramente platónico”. “Jamás tuvimos sexo. Lo nuestro es una cuestión de afinidades y de formas similares de ver la política, pero no pasa de ahí”, enfatizó. Y si bien reconoció que “en la Historia Universal ha habido innumerables ejemplos de valientes soldados que practicaron la sodomía entre hombres, como en el caso de los espartanos”, “hoy por hoy los tiempos son otros, y entre los militares prima el profesionalismo”.

José Mujica también aseguró que la relación afectiva que lo une con el ex comandante en jefe del Ejército “no tiene nada de terrenal”. “Yo soy un viejito. A mi edad no me voy a andar cambiando de cuadro. Además, el amor carnal es para los jóvenes. A mi edad, y también a la edad de Manini Ríos, las relaciones amorosas pasan por tener intereses comunes, formas similares de ver el mundo y una ética similar. No hay necesidad de andarse revolcando en la cama”.