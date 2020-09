El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, reconoció ayer que no le avisó al presidente, Luis Lacalle Pou, que un artículo en la Ley de Presupuesto sacaba a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana de la órbita de la Intendencia de Montevideo y ponía su gobernanza en manos del Poder Ejecutivo. De todas maneras, el mandatario reconoció que no hubiera tenido sentido que le avisaran, ya que no leyó la ley. “El tema es que aún no terminé de leer el programa de gobierno, porque durante los últimos meses del año pasado estábamos en campaña electoral, en enero me fui de vacaciones, después vino la transición y después la pandemia, así que no tuve tiempo para nada”, dijo. Lacalle Pou aclaró que planea leer la Ley de Presupuesto que lleva su firma “lo más pronto posible”. “La tengo en la mesa de luz, pero no la he podido agarrar. Ni bien me haya leído la plataforma con la que me presenté a las elecciones le hinco el diente. Igual yo no creo que tenga demasiadas cosas raras, porque confío en mi gente y en mis socios de la coalición. Pero sé que como presidente tengo que hacerme cargo”.

El mandatario aclaró que la ley de urgente consideración, aprobada en julio y que tampoco pudo leer aún, “seguramente quede para el verano, porque cayó justo entre el programa de gobierno y el presupuesto. Pero cuando me vaya de vacaciones a Rocha la voy a leer, porque ahí tengo más tiempo libre”.