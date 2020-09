Entre todas las noticias que circularon en estos días sobre las negociaciones por la salida de Luis Suárez del Barcelona para incorporarse a otro grande del fútbol europeo se coló una que está relacionada con el tema pero de manera tangencial. Según varios medios italianos, el delantero hizo trampa en el examen de lengua que dio para obtener la ciudadanía italiana, con la que pensaba fichar para la Juventus. Pero Suárez negó categóricamente estas acusaciones. “Io no sono ningún tramposo. Eu parar italiano muy bene. He estudiato varie díe seguidos, quemandome lei pestañe para aprendere les verbi. Y agora mi dicen que he fatto della trampa. E una verguenze. E como in el futbole, mi cobrano cualquiere cosa”, declaró al perdiódico deportivo italiano La Gazzetta dello Sport.

La investigación sobre el posible fraude que están llevando a cabo las autoridades italianas apunta a una complicidad entre los encargados de tomar el examen al jugador, pero no es la única línea de investigación. “Que Suárez no habla una palabra de italiano es un hecho evidente, eso no está en discusión. Lo que estamos tratando de determinar es por qué lo hicieron pasar. Hablamos con la profesora que lo examinó y ella dice que Suárez la amenazó con morderla si no lo aprobaba. En otro contexto sería un argumento ridículo, pero tratándose de Suárez es perfectamente posible”, declaró uno de los responsables de la investigación.