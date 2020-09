Varios militantes de Cabildo Abierto (CA) están disconformes con el liderazgo partidario y así lo hicieron saber no sólo en la interna, sino también mediante la prensa. Concretamente aseguran que hay un estilo de conducción “verticalista”, por el cual las principales decisiones recaen en militares retirados, que a su vez son quienes ocupan la mayor parte de los cargos de gobierno. Tras conocerse estas críticas, las autoridades de CA decidieron sancionar a sus responsables con seis días de arresto a rigor. El líder cabildante, Guido Manini Ríos, declaró: “Esto no es un partido militar, eso se lo tienen que sacar de la cabeza, y si no se los puede convencer con explicaciones, van a tener que ser convencidos con disciplina. No lo hacemos porque seamos perversos sino porque no podemos mostrar debilidad hacia afuera”.

La mayoría de las críticas provienen del ala de CA encabezada por el diputado Eduardo Lust, integrada mayoritariamente por civiles. Uno de sus dirigentes explicó: “Yo sabía que en Cabildo los militares tenían un peso considerable, eso es obvio, pero pensé que iba a ser un partido cívico-militar. Pero no, resultó ser un partido cien por ciento militar”. Este dirigente admitió que a raíz de la medida disciplinaria sus actitudes a futuro van a cambiar. “Es la última vez que les critico algo a estos milicos, mejor obedezco todo lo que me digan y a otra cosa. No quiero tener que pasarme el resto de mi vida pintando árboles de blanco”.