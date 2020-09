Las elecciones departamentales fernandinas no arrojaron grandes sorpresas. Ni bien cerraron las urnas, las encuestas realizadas a boca de urna confirmaron que Enrique Antía fue reelecto como intendente de Maldonado. Desde el comando electoral de Antía dijeron estar “muy orgullosos” por el trabajo realizado, aunque reconocieron que hubo “personas a las que no se llegó”. Es el caso de una vecina de la ciudad de San Carlos que estaba convencida de votar a Antía pero a último momento se arrepintió, por lo que, en lugar de colocar la papeleta del intendente en la urna, introdujo la canasta de la Intendencia de Maldonado que le dieron a cambio de su voto. “Soy una persona de palabra, así que preferí devolver la canasta que me dieron a cambio de mi voto. Mis padres me educaron para ser honesta y no andar sacando ventajas. Yo sé que el voto es secreto y que nadie se iba a dar cuenta, pero si no votaba a Antía y me quedaba con el arroz y los fideos no iba a poder dormir por las noches. Por suerte, me conozco y sé que tiendo a cambiar de parecer, así que no toqué nada de lo que me habían dado”, aseguró la mujer.

El episodio generó algunos inconvenientes en el circuito de votación. El presidente de mesa indicó que “como nos enfrentamos a una suerte de vacío legal decidimos abrir un poco la boca de la urna con un destornillador, de modo que la sufragante pudiera por lo menos ir metiendo de a poco los productos que le habían venido en la canasta”.