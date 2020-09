Paco (mago y campeón de truco): “Sería un desastre que el Poder Ejecutivo se quede con el mercado justo ahora, porque faltan sólo un par de meses para que Laura Raffo gane la Intendencia, y ella claramente lo va a gestionar mejor. Porque en el gobierno nacional se llenan la boca con la economía y la gestión, pero a Luis Lacalle Pou nunca lo vi explicar con un powerpoint por qué es mucho mejor el sistema de las AFAP que el BPS. Laura Raffo, en cambio, lo hizo durante años, y muy bien”.

Alfonsina (camarera y microfonera): “Estoy de acuerdo con que es un despojo de parte del gobierno, pero yo me pregunto, ¿no es también un despojo que la Intendencia se quede con la plaza Independencia? Porque fijate que si hay una guerra entre el Poder Ejecutivo y la Intendencia de Montevideo, como aparentemente va a haber, porque van a ganar los zurdos, el presidente se quedaría completamente aislado. Si yo fuera Lacalle Pou, les canjearía la UAM por la plaza Independencia”.

Sergei (mamífero bípedo): “No sé por qué arman tanto lío por una feria. De hecho, no sé para qué se gastaron toda esa plata en un edificio, si dentro de un par de años la van a mover. Porque estamos de acuerdo en que las ferias se mueven cada tanto, ¿no? Ojo, para mí es muy justo, porque no está bien que uno se tenga que fumar los gritos de los vendedores de papas todas las semanas. Ahora, ¿por qué no podían dejar la feria esa al aire libre y que la suspendieran los días de lluvia, como todas?”.