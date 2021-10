La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) convoca a un paro con movilización a nivel nacional para el 28 de octubre, según anunció su secretario general, Jorge Bermúdez. El sindicato reclama por un cambio en el régimen de horario que permita tener cuatro días de trabajo y dos de descanso para los trabajadores de áreas asistenciales.

Por otro lado, dijo que si para la fecha de la movilización aún no fueron informados sobre la situación de Casa de Galicia, el sindicato reclamará conocer los informes que fueron declarados confidenciales.

En Montevideo habrá una concentración en el Obelisco a las 9.00 con una marcha hacia el Ministerio de Salud Pública (MSP), donde a las 11.00 habrá un acto. Allí se reclamará el nuevo régimen de trabajo para las áreas asistenciales y que se diga “cuál va a ser el futuro” de Casa de Galicia, la Asociación Española y el Casmu, las tres instituciones intervenidas por el MSP en marzo y con fideicomisos aprobados. Para eso “el gobierno tiene que sacarle la tapa a algo que está escondiendo, que es el informe de los veedores de las instituciones”, dijo Bermúdez.

En un comunicado que emitió este martes, la FUS reclama “transparencia y claridad” sobre la situación económica de la mutualista, que el viernes les comunicó por teléfono, así como hizo lo propio por correo electrónico con los usuarios, que había solicitado ante la Justicia ingresar en concurso de acreedores, luego de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) no le autorizara usar el Fondo de Garantía de las cuotas del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) para crear un fideicomiso por 12 millones de dólares.

Para el sindicato “el organismo natural donde se deben debatir estos temas” es la Junta Nacional de Salud (Junasa), y la respuesta a la situación del hospital debería de haber llegado por parte del Poder Ejecutivo a través del ministerio y de los dos presidentes que ha tenido la Junasa en la actual administración.

Sobre el tema Bermúdez comentó: “La Junasa tiene el objetivo de dirigir un proceso de reforma en el sistema de salud. Hoy tenemos un gobierno que desconoce a la Junasa, desconoce el papel que esta tiene y ha decidido declarar secretos estos informes”.

“Los informes no aparecen y, mientras no estén, no sabemos si lo que dicen las instituciones está sostenido o no”, dijo el dirigente sindical, y agregó: “Que los trabajadores hoy cobren los salarios es por un fideicomiso que se firmó en el último año del gobierno del Frente Amplio y sostiene por 35 meses más el pago de los salarios. Los salarios se van a pagar mientras exista institución, para que exista institución debe haber acciones que determinen que esa institución siga”.

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que estará garantizado el servicio; sin embargo, Bermúdez puntualizó: “El ministro Salinas puede decir que garantiza lo que quiera garantizar, pero no hay ninguna seguridad de lo que dice. Si no conocemos los informes, no vamos a creer en la palabra del ministro Salinas. Es su palabra. Ahora, la situación real es que los informes no aparecen. Mientras esos informes no estén, no sabemos”. Remató: “Puede hablar de lo que quiera, nosotros no tenemos por qué creerle porque no conocemos absolutamente ninguna información al respecto”.