El Poder Ejecutivo insiste en destacar que varios indicadores económicos y sociales están relativamente mejor que el año pasado, pero esto no quiere decir que la crisis haya quedado atrás o se haya revertido, sino que una parte de sus efectos es, en la actualidad, menor. Seguimos estando bastante peor que al comienzo de este período de gobierno, y aunque el presidente Luis Lacalle Pou sostiene que la evolución de esos indicadores muestra que las políticas del oficialismo van en la dirección correcta, en lo referido a los salarios, por ejemplo, la situación es mala y el oficialismo mantiene una política restrictiva para los trabajadores del sector público.

Ayer se reunió el Consejo Superior Tripartito, y el Ejecutivo dio a conocer su decisión de que el ajuste salarial del mes que viene para los públicos sea 7%. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) expresó su rechazo a esta medida, señalando que no alcanzará a compensar los efectos de la inflación y que se planteó cuando faltan pocos días para el ajuste, sin disposición a negociarla por parte de las autoridades.

En el sector público, como en gran parte del privado, hubo una disminución del poder de compra de los salarios, que persiste y se acumula. La previsible disconformidad de COFE es la misma que plantean, desde AEBU, los trabajadores de la banca estatal.

La pérdida de salario real significa que el dinero alcanza para menos que antes. En un ejemplo simplificado es como si, a partir de un momento en que el sueldo de una persona era 100, ningún precio cambiara pero el sueldo pasara a ser 95. Como si le quitaran cinco pesos todos los meses, y al cabo de un año le hubieran quitado 60 pesos. Cuando se habla de recuperación salarial, no se quiere decir que a la persona del ejemplo le van a devolver los 60 pesos, sino que, suponiendo siempre que el costo de vida no cambia, van a volver a pagarle 100 por mes. Aquellos 60 quedan perdidos y no volverán.

En la realidad uruguaya el problema es más grave, porque no hablamos de un año sino de varios, y la quita no se mantiene constante, ya que el costo de vida sí aumenta y los salarios van detrás, rengueando.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, reiteró que el compromiso del Ejecutivo es lograr la “recuperación” (en el sentido que se acaba de explicar) antes de que termine el actual período de gobierno, y que durante los años que faltan para eso la distancia entre precios y salarios puede, en algunos períodos, crecer.

Desde el oficialismo se sostiene que el movimiento sindical está apelando a medidas excesivas, para caldear el clima político en los meses previos al referéndum sobre 135 artículos de la LUC que se realizará el 27 de marzo, pero cabe señalar que COFE anunció ayer que no realizará movilizaciones por salario hasta abril. Habría que discutir si esto es bueno o malo.

