Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Una parte relevante de las artes políticas consiste en reducir daños. Cuando un dato de la realidad puede crear problemas importantes de imagen, es crucial manejarlo de tal forma que queden jerarquizados sus aspectos menos perjudiciales.

Enrique Montagno, integrante de Cabildo Abierto (CA), y dentro de él del grupo de militares retirados cercano a Guido Manini Ríos, fue designado como integrante del directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). El 23 de febrero tuvo una conversación privada con Adrián Puppo, quien actualmente está fuera de CA, y lo que hablaron quedó grabado.

Puppo formó parte de la agrupación Cruzada Oriental, que impulsó la candidatura del actual diputado cabildante Eduardo Lust y que luego cuestionó el funcionamiento interno de CA, con especial énfasis en el predominio del grupo de militares retirados.

Ayer Búsqueda dio a conocer pasajes de aquella charla entre Puppo y Montagno, afirmando que el archivo de audio correspondiente “circula en ámbitos cabildantes”, que el semanario accedió a él y que Puppo dijo que no sabía de su existencia. Esto se puede creer o no, pero el hecho es que Montagno no sólo quedó muy mal parado, sino que comprometió además a CA. Ayer mismo Manini habló con él y luego le informó al presidente Luis Lacalle Pou que el jerarca de ASSE renunciaba a su cargo.

Montagno había dicho muchas cosas cuya difusión resulta inconveniente para CA, para el resto del oficialismo y para Lacalle Pou, pero este declaró que lo preocupante era la afirmación de que el ahora exjerarca había “conseguido” 135 cargos en ASSE. Tanto el presidente como Manini, y CA en un comunicado, negaron que esa cifra fuera real, aunque no explicaron por qué podría haberla inventado Montagno.

Es mala para el oficialismo la difusión de que Montagno dijo, en referencia a la cantidad de gente que había colocado: “Si el año que viene se fuera el Partido Nacional y le dejan ASSE a Cabildo, yo en 48 horas le monto toda una estructura con gente de Cabildo acá adentro”. Pero centrar la polémica pública en eso es mucho menos perjudicial que dejar en primer plano otras de sus afirmaciones.

Por ejemplo, que “la coalición se va a romper y se va a romper fea”. O que la emergencia sanitaria favoreció al oficialismo, porque sin ella el país estaría “prendido fuego”, pero que, de todas formas, cuando la emergencia termine “esto se incendia, porque la desocupación va a ser mayor, y porque la política que está llevando el gobierno es un culo”.

En el comunicado de CA no hay ninguna referencia a la solidez o la fragilidad de la coalición de gobierno, y se expresa un “reconocimiento profesional” a Montagno, describiéndolo como “un servidor del país, que contribuyó desde su función a que se logre un mejor acceso a la atención en la salud pública”. Tanto el partido como Manini y Lacalle Pou subrayaron que los comentarios políticos del exjerarca fueron “opiniones personales”.

Los legisladores del Frente Amplio decidieron convocar al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y al presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, para que den explicaciones sobre los 135 cargos. Veremos qué pasa con lo demás.

Hasta mañana.