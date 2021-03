La mañana de este jueves se alborotó el avispero político gracias a Enrique Montagno, vocal del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en representación de Cabildo Abierto (CA), que debió renunciar a su puesto luego de que se conociera una conversación que mantuvo con el exmilitante cabildante Adrián Puppo. En esa charla Montagno asegura que logró que 135 cargos dentro de ASSE fueran para CA y califica al presidente de la institución, Leonardo Cipriani (Partido Nacional, PN), como un “politiquito” al que le dijo “si yo te quiero cagar, yo te recontra cago”.

Montagno escribió en su cuenta de Twitter que tomó la decisión de “dar un paso al costado” y agregó: “Si bien son mis opiniones personales, fueron grabadas de forma ilegal, en una reunión personal y privada, en el orden de no afectar el relacionamiento que existe en la coalición con CA, presenté mi renuncia para no afectar al partido ni a la coalición con mis opiniones”.

Montagno es coronel retirado y fue cofundador de CA junto con el líder del partido, el senador Guido Manini Ríos. El jerarca se quejó en la conversación, que divulgó Búsqueda este jueves, sobre la repartición de cargos que se hizo dentro de la coalición de gobierno, pero se jactó de lo que logró hacer en la interna de ASSE: “¡Yo acá tengo 135 cargos! Esos 135 cargos los conseguí yo. Suena soberbio, pero me puedo ir a mi casa mañana con la alegría de haber hecho eso. En el ascensor, en el baño, comiendo, tomando un vaso de agua, en el medio del campo, en una policlínica, siempre negociando, negocié todo”.

Para Montagno, CA debería tener “muchísimos más cargos”, y “ahí es donde está el gran problema”. “Nosotros no sabíamos los cargos que había... Y estos locos [por los dirigentes blancos] son muy astutos, porque lo jodieron al Partido Colorado y nos jodieron a nosotros”, dijo, y fue más allá: “¡Son unos reverendos hijos de puta! Nos cagaron en los cargos... ¡Nos recagaron en los cargos! Y hoy se cagan de risa”.

Enrique Montagno, durante el acto en el que asumió su cargo en el directorio de ASSE. Imagen: captura de video institucional de ASSE

Cuestión de números

En declaraciones para la radio Monte Carlo, Manini subrayó que lo que dijo Montagno no fue en el contexto de una entrevista, sino en “una conversación privada” con una persona “que lo fue a visitar”, y él “en confianza dio opiniones totalmente personales”. “Yo hablé con él a primera hora, no niega que la conversación existió, en un ámbito de confianza. Ese número, 135, es totalmente inexacto, no tiene nada que ver con la realidad, lo dijo como para seguirle la corriente al interlocutor”, sostuvo Manini.

Agregó que cuando habló con Montagno le dijo que por esas expresiones “no podía seguir” en su función, y por eso acordaron que debía presentar su renuncia. El senador contó que luego llamó al presidente Luis Lacalle Pou para comunicarle que iba a dar el paso al costado. Manini subrayó que CA “apuesta a que la coalición no se fracture y que siga hasta el final del gobierno”, por lo tanto, este episodio “no cambia un ápice” lo que vienen haciendo. “Más allá de eso, dentro de CA hay muchísima gente que tiene su opinión personal, y en confianza se la puede decir a quien quiera”, finalizó.

A su vez, en la tarde de este jueves CA expresó su postura oficial sobre el tema mediante un comunicado firmado por su presidente y su vicepresidente, los senadores Guillermo Domenech y Raúl Lozano, respectivamente. Señalaron que en las expresiones divulgadas “se menciona un número arbitrario de cargos asignados, siendo necesario aclarar que se refiere a los nombramientos en los que participó”, y que los designados “pertenecen a todos los partidos o no tienen afiliación partidaria alguna”.

“CA expresa el reconocimiento profesional a un servidor del país, que contribuyó desde su función a que se logre un mejor acceso a la atención en la salud pública en todos los rincones del país, enfrentando una situación excepcional de pandemia”, finaliza el comunicado.

“No se ha creado un cargo”

Como no podía ser de otra manera, Lacalle Pou fue consultado sobre el tema en rueda de prensa. Dijo que no era “un día lindo” y que no iba a opinar “sobre grabaciones privadas”. De todos modos, agregó: “Obviamente que una vez conocida la grabación, no quedaba otra solución que la que se dio”.

El mandatario afirmó que “lo que preocupa” es “aquello que se dice de los 135 cargos”. Sostuvo que más temprano habló con Cipriani y subrayó que quería dejar claro que “no se ha creado un cargo”, ya que los que se llenaron son los “propios de ASSE”, y de esos, un total de 47 son los que se le asignaron a CA. Recordó que se trata de los que hace un año, cuando asumió el nuevo gobierno, quedaron vacantes por “una renuncia masiva de directores y otras jerarquías”.

A su vez, Cipriani dijo en rueda de prensa que no quiere opinar sobre grabaciones y contó que Montagno lo llamó por teléfono y le dijo que iba a renunciar a su cargo. “En lo personal, me dolió el hecho, porque nosotros trabajábamos con mucha confianza. Siempre pensamos que teníamos una buena relación. Me enteré por la prensa”, finalizó.

De a tres

A todo esto, el Frente Amplio decidió convocar al Parlamento al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y a Cipriani, para que aclaren la situación. Las bancadas de senadores y diputados de la coalición de izquierda emitieron un comunicado en el que manifestaron su preocupación por las declaraciones de Montagno y adelantaron que serán llamados a sala el directorio de ASSE y Salinas para que brinden explicaciones.

Los legisladores entienden que la renuncia del exvocal del directorio de ASSE no invalida su accionar y además afirmaron que “todas las decisiones de contratación y cese de personal en ASSE –aún de los cargos de confianza– son conocidas por todos los integrantes del Directorio, y firmadas por el presidente y el vicepresidente”. Es por esto que el Parlamento debe “conocer de primera mano y en forma urgente” la información completa sobre cómo se produjeron esos ingresos, “además de conocer el grado de implicancia de las máximas autoridades en las situaciones relatadas por el exvocal del Directorio de ASSE”, señalaron en el comunicado.

Por último, la diaria se contactó con Natalia Pereyra, representante de los usuarios en el directorio de ASSE, para conocer su opinión sobre la situación. Señaló que le parecía importante resaltar que “las negociaciones y los acuerdos para llevar los nombres para las designaciones” se acordaban por parte de los tres miembros del Ejecutivo de ASSE, previo a las sesiones de directorio en las que se votaban. Los tres miembros a los que se refiere son Cipriani (presidente), Marcelo Sosa (vicepresidente, también del PN) y Montagno (vocal). El directorio lo completan Pereyra y Pablo Cabrera (representante de los trabajadores).

“El listado con los nombres de quienes iban a designar para cada uno de los cargos de gestión de las unidades ejecutoras llegaba de parte de los tres miembros del Ejecutivo, y es imposible saber quiénes eran de CA y del PN”, subrayó Pereyra. Además, aclaró que a su juicio “es válido y razonable” que se dé así, ya que son jerarcas que pertenecen a distintos partidos. “No es que sea ilegítimo. Somos dos miembros sociales y tres miembros del Ejecutivo. Los sociales no presentamos nombres para dirigir los hospitales, avalamos o no avalamos –en este caso, con el voto negativo y los fundamentos correspondientes–; nos puede parecer bien o mal, pero la mayoría, de todas formas, la tiene el Poder Ejecutivo”, finalizó.