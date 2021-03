Enrique Montagno, vocal del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en representación de Cabildo Abierto (CA), renunció a su puesto este jueves luego de que se conociera una conversación que mantuvo con el exmilitante cabildante Adrián Puppo. En esa charla Montagno asegura que logró que 135 cargos dentro de ASSE sean para CA, califica al presidente de la institución, Leonardo Cipriani (Partido Nacional), como un “politiquito” al que le dijo “Si yo te quiero cagar, yo te recontra cago”.

Según informó el líder de CA, Guido Manini Ríos, a El Observador, ambos decidieron que el vocal de ASSE diera un paso al costado. “Si bien era una conversación privada, convenimos con Montagno que diera un paso al costado”, aseguró Manini quien se lo comunicó al presidente, Luis Lacalle Pou.

Montagno escrbió en su cuenta de Twitter que tomó la decisión de “dar un paso al costado” y agregó: “Si bien son mis opiniones personales, fueron grabadas de forma ilegal, en una reunión personal y privada, en el orden de no afectar el relacionamiento que existe en la coalición con Cabildo Abierto, presenté mi renuncia para no afectar al partido ni a la coalición con mis opiniones”.

A partir del día de la fecha, en virtud de la publicación de mis declaraciones en la prensa, he tomado la decisión de dar un paso al costado. Si bien son mis opiniones personales, fueron grabadas de forma ilegal, en una reunión personal y privada... sigue — Enrique Montagno (@EnriqueMontagno) March 11, 2021

El cabildante agradeció a su equipo “por su apoyo incondicional” y agregó: “los exhorto a que continúen trabajando como hasta ahora, con el compromiso y el profesionalismo que han demostrado siempre para mejorar la salud pública en nuestro país”.

Montagno es coronel retirado y fue cofundador de CA junto con el líder del partido, Guido Manini Ríos. El jerarca se quejó en la conversación, que divulgó este jueves Búsqueda, sobre la repartición de cargos que se hizo dentro de la coalición de gobierno, pero se jactó de lo que logró hacer a la interna de ASSE: “¡Yo acá tengo 135 cargos! Esos 135 cargos los conseguí yo. Suena soberbio, pero me puedo ir a mi casa mañana con la alegría de haber hecho eso. En el ascensor, en el baño, comiendo, tomando un vaso de agua, en el medio del campo, en una policlínica, siempre negociando, negocié todo”.

Para Montagno, CA debería tener “muchísimos más cargos”, y “ahí es donde está el gran problema. Nosotros no sabíamos los cargos que había… Y estos locos [por los dirigentes blancos] son muy astutos, porque lo jodieron al Partido Colorado y nos jodieron a nosotros”. Y fue más allá: “¡Son unos reverendos hijos de puta! Nos cagaron en los cargos… ¡Nos recagaron en los cargos! Y hoy se cagan de risa”.

En particular Montagno cree que “hay que hacer purgas” con los militantes frenteamplistas que quedaron en ASSE: “Mañana estos vuelven y no van a tener contemplación: te cambian las cerraduras y te tiran las cosas para el corredor. Gente que ocupaba cargos de dirección cuando vino el Frente terminaron contando porotos en un depósito de hospital, sin ningún tipo de problemas”, dijo y agregó: “Yo pienso que si ellos hicieron purga nosotros tenemos que hacer purgas, y mala suerte”.

“Si yo te tengo que arrancar la cabeza porque eras frenteamplista, te la tengo que arrancar, simplemente buscá a los tipos que judiaron”, dijo.

Contra Cipriani

Del diálogo se desprende un conflicto entre Montagno y el presidente de ASSE. Según relató el cabildante, “no hay voluntad de hacer por parte de Cipriani”, y opinó que “está haciendo campaña” desde su cargo, mientras “es ojos y oídos de Álvaro Delgado”, el secretario de Presidencia.

“O sea, Cipriani hace lo que Delgado dice, y lo que dice Lacalle. Si vos querés medir cuál es el pensamiento del presidente y del secretario de Presidencia en una persona, ese es Cipriani”, opinó Montagno.

De hecho, el cabildante relata una supuesta conversación que tuvo con Cipriani, a quien calificó de “poliquiquito”: “Mirá, escuchame, tenemos que trabajar en equipo… Yo te tengo que cuidar las espaldas y vos me tenés que cuidar a mí. Porque si vos ganás las próximas elecciones, si el Partido Nacional gana, me vas a necesitar de vuelta. Y si yo gano, te voy a necesitar. Entonces tenemos que trabajar en equipo, le digo, porque si no ¿sabés qué? Estamos regalados”.

Incluso llegó a decirle: “Si yo te quiero cagar, yo te recontra cago” y le remató: “Mirá, sabés lo que hago, levanto el teléfono y en tres policlínicas de la rambla de Montevideo y Canelones tranco las farmacias un viernes —que están retirando los médicos las enfermedades crónicas—, ¿y sabés qué hago? Llamo a los canales a que vayan y que te filmen… Entonces sabés una cosa, vos, Cipriani, que sos un tipo que supuestamente estás haciendo las cosas bien, que te preocupás y que estás haciendo una buena performance para tu futuro político, le digo... ¿Sabés lo que la gente dirá? Y… ‘este es un desastre’”.

Además, según su opinión, al gobierno de coalición le salió “el tiro por la culata” al designarle el Ministerio de Salud Pública a CA, porque no dimensionaron el papel que iba a jugar en la pandemia.

Según relató, el cargo en ASSE se le dio a Cipriani “porque en tiempos normales el ministro de Salud Pública no existe. El que existe es el que está acá en ASSE, que tiene poder. Entonces pusieron a este loco acá... ‘Y al Ministerio de Salud Pública se lo damos a Cabildo, así queda contento, tiene un ministerio. Pero ASSE es mío…’. ¿Qué pasa? Vino la pandemia y Salinas ha sido brillante, y entonces este tipo [Cipriani] anda como loco corriendo. Viste que agarra un micrófono, como le digo, ‘enamorado del chupete’. Pero el carisma y la ascendencia de uno y otro… A este loco, por más que él corra y corra no le llega al otro…, más que nada por la situación. Pero esto vuelve a la normalidad y el tipo que está acá tiene un peso incalculable”.