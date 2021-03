El presidente, Luis Lacalle Pou, fue consultado en rueda de prensa por las declaraciones de Enrique Montagno, vocal del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en representación de Cabildo Abierto (CA), que divulgó el semanario Búsqueda, en las que admitía que “consiguió” 135 puestos en el organismo.

Leé más sobre esto: Frente Amplio convoca a Salinas y Cipriani al Parlamento para que expliquen la situación de ASSE

Lacalle Pou subrayó que “no es un día lindo” y que no iba a opinar “sobre grabaciones privadas”. De todos modos, dijo: “Obviamente que una vez conocida la grabación, no quedaba otra solución que la que se dio”, en referencia a que el líder de CA, Guido Manini Ríos, y Montagno decidieron que este último renunciara al cargo.

A partir del día de la fecha, en virtud de la publicación de mis declaraciones en la prensa, he tomado la decisión de dar un paso al costado. Si bien son mis opiniones personales, fueron grabadas de forma ilegal, en una reunión personal y privada... sigue — Enrique Montagno (@EnriqueMontagno) March 11, 2021

El mandatario señaló que “lo que preocupa” es “aquello que se dice de los 135 cargos”. Sostuvo que más temprano habló con el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, y subrayó que quería dejar claro que “no se ha creado un cargo”, ya que los que se llenaron son los “propios de ASSE”, un total de 47. Recordó que son los que hace un año, cuando asumió el nuevo gobierno, quedaron vacantes por “una renuncia masiva de directores y otras jerarquías”

A su vez, Cipriani dijo en rueda de prensa que no quiere opinar sobre grabaciones y contó que Montagno lo llamó por teléfono y le dijo que iba a renunciar a su cargo. “En lo personal, me dolió el hecho, porque nosotros trabajábamos con mucha confianza. Siempre pensamos que teníamos una buena relación. Me enteré por la prensa”, finalizó.