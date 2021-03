El Frente Amplio decidió convocar al Parlamento al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, para que aclaren la situación que desató la renuncia del vocal de Cabildo Abierto en ASSE, Enrique Montagno, tras la divulgación de una charla en la que admitía que “consiguió” 135 puestos en el organismo.

Las bancadas de senadores y diputados del Frente Amplio (FA) emitieron un comunicado en el que manifestaron su preocupación por las declaraciones de Montagno y adelantaron que serán llamados a sala el directorio de ASSE y el ministro de Salud, Daniel Salinas, para que brinden explicaciones.

Los legisladores entienden que la renuncia del exvocal del directorio de ASSE no invalida su accionar y además afirman que “todas las decisiones de contratación y cese de personal en ASSE -aún de los cargos de confianza- son conocidas por todos los integrantes del Directorio, y firmadas por el presidente y el vicepresidente”. Es por esto que el Parlamento debe “conocer de primera mano y en forma urgente” la información completa sobre cómo se produjeron esos ingresos, “además de conocer el grado de implicancia de las máximas autoridades en las situaciones relatadas por el exvocal del Directorio de ASSE”, sostienen en el comunicado.

“El clientelismo y el proselitismo son prácticas reprochables que van en detrimento de la buena gestión de ASSE y que finalmente toman de rehén a la población usuaria de ASSE”, agregaron. En ese sentido, sostienen que las declaraciones de Montagno confirman que no es una prioridad “reforzar los equipos asistenciales”, sino “sustituir personas en puestos de modo de ‘montar una estructura gigantesca’”, en referencia a los dichos en la entrevista Montagno.

La diputada Cristina Lustemberg escribió en su perfil de Twitter que ante los dichos del exvocal “en esta situación de agravamiento de la pandemia, convocaremos desde el FA al Ministro y al Pte. de ASSE a dar explicaciones institucionales y políticas. Urge que se aclaren sus declaraciones ante la ciudadanía”.

Ante los dichos inadmisibles del Cnel (R) Montagno a @BUSQUEDAonline, en esta situación de agravamiento de la pandemia, convocaremos desde el FA al Ministro y al Pte. de ASSE a dar explicaciones institucionales y políticas. Urge que se aclaren sus declaraciones ante la ciudadanía — C. Lustemberg (@LustembergC) March 11, 2021

Luego de que se conoció la noticia de la renuncia de Montagno, Cipriani dijo que se enteró por la prensa y que le “dolió porque trabajaban con mucha confianza”, consignó Info TNU.

El senador del FA Óscar Andrade también cuestionó el rol del resto del directorio de ASSE, al preguntar “¿Hacia dónde miraban el directorio de ASSE y el gobierno mientras se acomodaba a 135 personas con descaro?”.

El senador Gustavo Olmos consideró que la situación amerita la creación de una comisión investigadora, mientras que Alejandro Sánchez dijo que valdría la pena saber si las acusaciones que hizo “son ciertas. Porque a él lo invitaron a irse, pero las 135 personas que dice haber puesto, ¿se van con él?”, se preguntó.

Por su parte, el ministro Salinas prefirió no opinar sobre el hecho. En diálogo con Desayunos informales dijo que sólo le llegó “el titular escandaloso” y que no va a opinar “de una grabación que se expresa de esa manera. La persona es la fuente. Cada uno se hace cargo de sus hijitos. Él se tiene que hacer cargo. Yo estoy por fuera. ASSE es un organismo descentralizado”.

De todas formas, opinó que “la coalición goza de buena salud. Si hay algún ruido o alguna disrupción, se manejará dentro de la coalición. Debe y puede seguir hasta 2024. Ese es el objetivo más grande. Estamos trabajando muy bien y en equipo. El objetivo es sumar y no restar”.

Los trabajadores de la salud pública repudiaron los dichos del exjerarca de ASSE. Martín Pereira, secretario general de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), escribió en su cuenta de Twitter que “los trabajadores estatales, no somos trabajadores de los gobiernos de turno”, en referencia a los dichos de Montagno de “poder llegar ‘inventar’ conflictos mintiendo a los usuarios”. Además, pidió que se investigue si efectivamente ingresaron 135 personas a ASSE a través de sus gestiones: “de confirmarse sería una vergüenza”.

Repudiamos los dichos de @EnriqueMontagno, que manifestó explícitamente hacer persecución política a los trabajadores de la institución y de poder llegar “inventar” conflictos mintiendo a los usuarios. Los trabajadores estatales, no somos trabajadores de los gobiernos de turno. pic.twitter.com/0GefY8cw2E — Martin Pereira (@MartinPITCNT) March 11, 2021

Montagno es coronel retirado y fue cofundador de CA junto con el líder del partido, Guido Manini Ríos. El jerarca se quejó en la conversación, que divulgó este jueves Búsqueda, sobre la repartición de cargos que se hizo dentro de la coalición de gobierno, pero se jactó de lo que logró hacer dentro de ASSE: “¡Yo acá tengo 135 cargos! Esos 135 cargos los conseguí yo.

En particular Montagno apuntó contra Cipriani en el diálogo y dijo que el cargo en ASSE se lo dieron a él “porque en tiempos normales el ministro de Salud Pública no existe. El que existe es el que está acá en ASSE, que tiene poder. Entonces pusieron a este loco acá... ‘Y al Ministerio de Salud Pública se lo damos a Cabildo, así queda contento, tiene un ministerio. Pero ASSE es mío…’. ¿Qué pasa? Vino la pandemia y Salinas ha sido brillante, y entonces este tipo [Cipriani] anda como loco corriendo. Viste que agarra un micrófono, como le digo, ‘enamorado del chupete’. Pero el carisma y la ascendencia de uno y otro… A este loco, por más que él corra y corra no le llega al otro [Salinas]…, más que nada por la situación. Pero esto vuelve a la normalidad y el tipo que está acá [en ASSE] tiene un peso incalculable”.