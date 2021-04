El número 1 de Gigantes, nuestro diario para niñas, niños y adolescentes, está dedicado a salud y coronavirus, además de hablar de otros asuntos de interés. Es un tema tan amplio que es imposible incluir en 32 páginas todo lo que querríamos, pero te mostramos cuáles son algunos de los contenidos que vas a poder leer.

Un virus de película - Ciencia

¿Es el coronavirus más malo que los monstruos y villanos de las series, dibujos animados y películas?

Mi vida con el coronavirus - Entrevista a Dante (11) y Zoe (13)

El coronavirus no es un ogro que va buscando especialmente a niños y niñas por el mundo, pero eso no significa que no puedan contagiarse o sentirse enfermos (los niños, no los ogros). O vivir el coronavirus muy de cerca.

Desafío viral - Juego

El coronavirus nos acostumbró en este año a escuchar expresiones que no conocíamos o no usábamos casi nunca. ¿Sabés qué significa cada una? Para demostrarlo, solo necesitás una lapicera y ganas de hacer nuestro desafío viral.

Ver con las manos, oír con los ojos - Entrevista

¿Pensaste alguna vez cómo hacen para vivir en un mundo con tapabocas los niños que necesitan leer los labios? ¿O cómo mantienen distancia los que no pueden ver? ¿O en cómo podés ayudarlos y que te ayuden? Conocé la historia de Sofi Ortiz y Milagros Costabel.

La aventura del libro de la vida - Experimentos

¿Por qué cuando se habla de las vacunas contra el coronavirus se menciona a veces al ADN y otras al ARN? Nada mejor para explicarlo que hablar un poco del ADN, el libro de la vida, y de paso conocerlo de cerca con un experimento en casa.

Cuando el coronavirus te sube a la cabeza - Psicología

En el último año quizá sentiste miedo. O culpa. O aburrimiento. O te sentiste solo porque ya no podías ver a tus amigos, tus primos o tus abuelos, que pasaron a ser personajes en una pantalla. Tuviste muchas dudas y preguntas, pero al menos no fuiste el único. Podés ayudar y te pueden ayudar.

Entrevista de los lectores - Rafael Radi

Foto: Alessandro Maradei

En medio de todo el trabajo que tiene el médico y bioquímico Rafael Radi en la lucha contra el coronavirus, le pedimos que se encargara de otro que también es importante: responder las preguntas de las niñas y niños de Gigantes, para que nos ayude a entender por qué la covid-19 nos cambió tanto la vida.

Vida y obra de virus famosos

Los virus no nadan, no caminan ni se arrastran, pero se las arreglan para recorrer todo el mundo como pasajeros, ya sea adentro de animales o de seres humanos. Algunos lo hicieron mucho tiempo atrás, otros hace poco, y no faltan los que aún están dando serios problemas. Estas son sus cartas de presentación.

¿Qué hace un octógono en mi comida? - Alimentación

Una historia se esconde detrás de los octógonos con advertencias que aparecen en algunos productos en supermercados y almacenes, pero no es cualquier historia: vos sos el verdadero protagonista.

El Ojo Gigante - Noticias

¿Qué pasó en Uruguay y en el mundo en el último mes? El Ojo Gigante, nuestro diario dentro del diario que ya es Gigantes, te cuenta todas las novedades interesantes.

Economía para marcianos - Economía

¿Cómo se inventó el dinero? Los marcianos nos ayudan a entenderlo.

El misterio de El grito y el arte de dejar mensajes secretos - Arte

Uno de los cuadros más famosos del mundo, El grito, esconde un mensaje secreto cuyo misterio acaba de resolverse. Sin embargo, no es necesario ser un pintor noruego nacido hace más de 150 años (ni estar loco) para dominar el arte de los mensajes ocultos.

Parque Jurásico - Paleodetectives

Los paleodetectives nos presentan al Torvosaurus y al Ceratosaurus, dos de los dinosaurios que recorrieron el verdadero Parque Jurásico que había donde hoy está Tacuarembó.

Las aventuras de Pablo Pikacho - Cómic

Pablo Pikacho llegará hasta el límite para terminar su nueva obra maestra para la próxima exposición.

Pasá pantalla - Videojuegos

¿Cansado de jugar siempre a lo mismo? Repasamos un clásico, dos novedades y una buena noticia para los fanáticos de la PlayStation.

Mirá vos - Series y películas

Recomendaciones de televisión... o mejor dicho, de monitor. Desde un chiribitil a una nave espacial, estos son los recomendados para ver en tu pantalla preferida.

Libros gigantes - Literatura

Hay muchos libros nuevos que están buscando caer en tus manos; dos de ellos llegaron a nuestras páginas.

Día de la Diversión en el Trabajo - Ilustración

Días que se celebran en el mundo y que capaz que no sabías que existían.