Hoy se conmemora el Día Mundial de Concientización del Autismo, decretado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2007. El autismo es una “afección neurológica permanente” que se manifiesta en la primera infancia, independientemente del género, la raza o la condición social y económica, sostiene la ONU. Se caracteriza por peculiaridades en la “esfera de la interacción social” y “dificultades en situaciones comunicativas comunes”, modos de aprendizaje atípicos y especial interés por ciertos temas. Además de predisposición a actividades rutinarias y “particularidades en el procesamiento de la información sensorial”.

Un apoyo y un entorno adecuado y la aceptación de esta variación neurológica permiten a los niños, niñas y adolescentes que tienen trastornos del espectro autista (TEA) contar con las mismas oportunidades y participar de manera plena en la sociedad.

Este año la organización Aletea, dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas en condición del espectro autista y sus familias, denominó su campaña “Tengo derechos. Dame oportunidades”. La iniciativa está dirigida a toda la sociedad y tiene por objetivo “sensibilizar e informar” sobre los derechos establecidos por ley y “la extrema dependencia que existe con las oportunidades brindadas para que los mismos sean ejercidos y consumados”, establece un comunicado difundido por la organización.

La campaña incluye diferentes propuestas para informar sobre las condiciones de educación, salud, recreación, deporte, inserción laboral, vida independiente de las personas con TEA y la importancia de involucrar a más personas de la sociedad en la necesidad de brindar oportunidades a personas en esta situación.

“Hoy son muchas las necesidades y apoyos que son primordiales para el colectivo autista y estamos convencidos que sólo podrán resolverse si toda nuestra sociedad uruguaya asume un rol comprometido y responsable, porque la inclusión social no sólo se resuelve con acciones políticas sino con acciones y actitudes de todos y cada uno de nosotros”, concluye el comunicado.

Claudia Cravea, de la comisión directiva de Aletea, explicó que se denomina “trastorno del espectro autista” porque “en cada persona se manifiesta de manera diferente”, lo que implica también que cada tratamiento tenga que ser “un traje a medida”. Mencionó que el contexto de emergencia sanitaria afectó mucho a las personas con TEA y sus familias: “La falta de rutinas, la no presencialidad en la escuela y la restricción del uso de espacios han limitado mucho su cotidianidad”.

En particular, la obligatoriedad en la educación mientras se desarrollan las clases a distancia deja en una situación particular al colectivo. “Nos pone en una situación de vulnerabilidad extrema”, consideró Cravea, ya que “para la mayoría de los estudiantes dentro del espectro la educación virtual se torna un imposible”, lo que es incluso más difícil en niveles de educación inicial.

Otro de los problemas que identifica en este momento la organización es el acceso a asistentes personales. Según Cravea, “las visitas del Mides [Ministerio de Desarrollo Social] tienen un atraso de más de seis meses”, lo que determinó que muchas familias hayan quedado en lista de espera. “Hay niños a los que no les permiten el ingreso al centro educativo si no van con su asistente personal; eso vulnera el derecho a la educación y no se puede esperar un cese de pandemia”, opinó Cravea, que advirtió que la escuela “es el principal canal para la socialización” de los niños con TEA.

“Hablemos de autismo”

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, publicó en su perfil de Twitter una imagen con la frase: “#2 de Abril. Hablemos de autismo”.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, escribió en la misma red social que la comuna adhirió a una campaña mundial de concientización sobre el autismo iluminando diez lugares icónicos de la ciudad con el color azul. “Porque conocer, entender y ser conscientes es un primer paso”, escribió Cosse.

Por su parte, la vicepresidenta Beatriz Argimón subió una foto en Twitter sosteniendo un papel con la misma leyenda que el presidente y agregó el mensaje: “Hablemos de autismo para seguir concientizando y promoviendo acciones para contribuir al bienestar de las personas con TEA”, y señaló: “Es fundamental el compromiso y la responsabilidad de todos para lograr una sociedad más justa”.