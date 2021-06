El secretario general del PIT-CNT se expresó sobre la opinión de la Federación Uruguaya de la Salud, que afirma que no hay certezas de que el paro general programado para el 17 de junio no afecte el proceso de vacunación. Para Abdala “al promover el paro hay una voluntad unánime de que queden exceptuadas las guardias para los servicios esenciales; con especial sensibilidad a los problemas de salud del pueblo; la resolución de la Mesa Representativa nos mandata para que no afecte el proceso de vacunación”. Además, comentó que este lunes se reunirán con los trabajadores del transporte para organizar las dinámicas de ese día con el fin de que el personal de salud llegue a trabajar y las personas puedan ir a los vacunatorios.