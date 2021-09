Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La directora general de Enseñanza Secundaria, Jenifer Cherro, dijo que “podría llegar a hacer algún tipo de cuestión”, en el terreno judicial, por lo que considera una “clara mala intención” de la diaria al difundir, en la edición de ayer, sus opiniones acerca de los buenos resultados educativos en el departamento de Colonia.

En una entrevista con Radio del Oeste, de Nueva Helvecia, Cherro comentó: “Entiendo que Colonia es un departamento muy pujante y el hecho de que esté integrado por inmigrantes, por distintas colonias, creo que genéticamente hace que la gente tenga otra forma de ver las cosas y de encarar la vida”, asociada con “la pujanza que tiene el departamento, [...] el esfuerzo, el trabajo”, la costumbre de “levantarse temprano” y la tendencia a “ser proactivos” y “tener proyectos”. Este medio reprodujo tales declaraciones, junto con críticas sobre ellas del profesor José Luis Pittamiglio, exdirector del liceo de Carmelo.

Ante una oleada de cuestionamientos y burlas por sus dichos, quizá Cherro asumió aquello de que no hay mejor defensa que un buen ataque. Afirmó ayer, en una nueva entrevista con Radio del Oeste y en otra con El Observador, que la diaria quiso dañar su imagen e incluso insultar su inteligencia, sacando de contexto “frases sueltas” de su conversación con los periodistas de Nueva Helvecia.

“Cuando yo hablo de la importancia de las colonias migrantes y utilizo la palabra genética no quise decir que los alumnos promovían más porque tenían determinada genética ‒alegó, textualmente, la jerarca‒. No me refería a los genes sino a la génesis desde el punto de vista cultural. Y es común que se utilice ese término con un sentido más cultural que biológico”.

Pese a una temeraria suposición planteada por Cherro ayer, la diaria no subestima a sus lectores. Por eso da un poco de vergüenza señalar lo obvio: no es nada común que se utilice la palabra “genética” para hablar de lo cultural, y en todo caso la nota de ayer no interpretó en qué sentido la había empleado ella.

Tampoco hubo ni hay la menor intención de insultar la inteligencia de la directora, quien al parecer prefiere ser considerada torpe en el uso del idioma (pese a que es profesora de Literatura) que racista. Eso indica por lo menos cierto grado de astucia.

En Colonia hay comunidades formadas desde hace muchos años por inmigrantes europeos, que conservan algunas características culturales propias de ese origen. Sería, por supuesto, una burrada suponer que la gente de Suiza o del Piamonte italiano posee algún gen que la hace especialmente trabajadora y disciplinada, transmitido de generación en generación, que marca diferencias entre la población liceal coloniense y la del resto de Uruguay. Pero hablemos de lo que Cherro dice que quiso decir.

La directora general de Secundaria sostiene que su intención fue señalar “la influencia cultural que podían tener los inmigrantes”, y esto también es muy chocante. Expresa una creencia vulgar en la superioridad cultural europea, que en México se llama malinchismo y que alguien con las responsabilidades de Cherro haría bien en revisar. Puede superarlo, no es genético.

Hasta el lunes.