La directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, aclaró sus dichos sobre los motivos por los cuales entiende que los mejores resultados de promoción fueron obtenidos por liceales del departamento de Colonia. Como fue consignado por la diaria, el miércoles Cherro dijo a Radio del Oeste de Nueva Helvecia que el hecho de ser un “departamento muy pujante” y que esté “integrado por inmigrantes” hace que “genéticamente” haya “otra forma de ver las cosas y de encarar la vida”. A su vez, vinculó esa idea a las cifras del monitor de Secundaria.

En diálogo con el mismo medio, la jerarca indicó el jueves que utilizó el término genéticamente para hacer referencia “a la influencia cultural que podían tener los inmigrantes”. “Cuando yo hablo de la importancia de las colonias migrantes y utilizo la palabra genética no quise decir que los alumnos promovían más porque tenían determinada genética. No me refería a los genes sino a la génesis desde el punto de vista cultural. Y es común que se utilice ese término con un sentido más cultural que biológico”, argumentó. Además, opinó de la nota publicada este jueves por la diaria: “Hay una intencionalidad clara de dañar mi imagen y, de alguna manera, de dañar hasta mi inteligencia”, sostuvo la jerarca. Cherro dijo que pretendió “ilustrar la importancia que tiene el entorno para la tarea educativa” y que “la idea fue expresada de un modo que puede llevar a equívocos en una parte de la entrevista que estaba siendo desarrollada en tono coloquial, y es claro que esa frase fue sacada de contexto”.

Consultado por la diaria, Juan Gabito, integrante del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), dijo que “evidentemente” las declaraciones de Cherro fueron “infelices” y sostuvo que la explicación “deja de lado lo más importante”, que es el “trabajo de los docentes y de las comunidades educativas” en el departamento coloniense. De todas formas, interpretó la “verdadera intención” que tuvo Cherro: “Hace mucho tiempo que se habla del concepto del capital cultural, de la influencia de la comunidad en el entorno de las instituciones educativas. En ese sentido, tiene razón Cherro: hace muchos años que Colonia se caracteriza por tener una población de un nivel de cultura general elevado, tiene una distribución en cuanto a los centros poblados”, indicó.

Gabito rememoró que el caudillo blanco Wilson Ferreira Aldunate decía que Colonia era “el modelo que él quisiera para generalizar en todo el Uruguay”. “Entonces, por algo Plaza Colonia es campeón de fútbol, por algo tiene tantos deportistas destacados, tantos artistas, de modo que hay algo que no es de la educación, pero es en beneficio de la educación que sí surge de un mayor desarrollo comparativo”, aseguró. Gabito aclaró que las declaraciones de Cherro no fueron analizadas por el Codicen y al respecto insistió: “Yo no las apruebo, pero tampoco le voy a cortar la cabeza. Si bien las declaraciones son infelices, tienen una base conceptual que ella no supo expresar”.

“Mirada racista y eugenésica”

Legisladores del Frente Amplio (FA) expresaron su “enorme preocupación e indignación” por las “lamentables” declaraciones de la jerarca. En ese sentido, solicitaron al diputado nacionalista Alfonso Lereté, presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la cámara baja, que convoque en “forma urgente” a la comisión a Cherro con el “objetivo de aclarar el alcance de dichas expresiones, las cuales demuestran una mirada racista y eugenésica de la realidad educativa de nuestro país, agravado por el hecho de que se trata de la principal responsable de las políticas educativas de la educación secundaria”.

Uno de los firmantes, el diputado frenteamplista Sebastián Sabini, señaló a la diaria que la bancada del FA entiende que se debe dar una aclaración en el Parlamento porque las expresiones de la jerarca fueron citadas en forma textual. “No hay una edición, no hay una descontextualización, sino que fue muy claro el sentido en el que estaba usando la palabra genético”, dijo.

Por su parte, los docentes sindicalizados de todas las filiales de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) del departamento de Colonia expresaron “absoluto rechazo” a las declaraciones de Cherro. El Comité Ejecutivo de Fenapes hizo suyas las consideraciones de las filiales de Colonia, y en otro comunicado repudió “las expresiones segregacionistas, eugenésicas, que están estrechamente ligadas a un período oscuro de la historia de la humanidad”.

La Mesa Representativa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada también expresó el jueves su “preocupación y rechazo total” ante las declaraciones de Cherro. “Aludir a la herencia genética para dar cuenta de desempeños académicos es inadmisible del punto de vista conceptual y ético. Concomitantemente, ese tipo de lectura esotérica implica una hiriente desvalorización al proceso de trabajo de las comunidades educativas vinculadas con estos logros”, remarcaron. Añadieron que las declaraciones remiten “a marcos conceptuales que son fundantes de ideologías supremacistas y tiene claras conexiones con la doctrina fascista”, y reclamaron la “inmediata remoción” de Cherro.