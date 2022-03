Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Luis Lacalle Pou opera como jefe y portavoz principal de la campaña por el No en el referéndum, a todos los efectos salvo el de participar en debates. Como ejerce también otras jefaturas, que incluyen la del Partido Nacional (PN), la del Estado y la del gobierno, la cosa se complica.

Cuando hubo que negociar el uso de la cadena nacional para los representantes de ambas opciones en el referéndum, por el No fue una delegación de Presidencia: Álvaro Delgado, Nicolás Martínez y Roberto Lafluf. Lacalle Pou, que otorga el uso de la cadena, era juez y parte. Esto le facilitó la jugarreta de decidir que, en vez de disponer de siete minutos como el comando del Sí, haría una conferencia de prensa, seguramente más prolongada.

Ahora anunció que no hablará con periodistas hasta que realice esa conferencia de prensa. No se sabe cuál es el fundamento de la decisión, que lo libra de comentar la situación del senador Guido Manini Ríos y la ministra Irene Moreira con el Instituto Nacional de Colonización, pero sin el actual entrevero de roles podría responder a la prensa sobre su trabajo y dejar la campaña en manos de otra gente.

Por otra parte, el senador nacionalista Jorge Gandini tenía pactado debatir con su par frenteamplista Alejandro Sánchez este miércoles, después de la conferencia de prensa de Lacalle Pou, pero anunció que no lo hará porque, en consulta con el comando del No, se convenció de que “la última palabra debe ser la del presidente”. Cabe acotar que “el comando del No” es, de hecho, Presidencia.

Para el oficialismo habría sido muy difícil acordar que otra persona quedara al frente de la campaña del No, ya que las jerarquías en el PN no valen para otros partidos, y las de Presidencia no obligan ni siquiera a los nacionalistas. Pero está por verse que todos los socios de la coalición de gobierno hagan lo mismo que Gandini y pasen el jueves 24 en silencio, porque ya habló el jefe y hay orden de aflojar. El presidente es el líder del sector Todos, pero no el líder de todos.

El argumento de Lacalle Pou es que, como impulsó la Ley de Urgente Consideración (LUC), ahora debe defenderla. El proyecto fue del Poder Ejecutivo, pero él parece convencido de que es el Ejecutivo y también “el gobierno”, aunque la Constitución dice otra cosa.

Aquel proyecto fue resultado de negociaciones dentro de la “coalición multicolor”, en las que Lacalle Pou no siempre se salió con la suya. Luego lo modificó el Parlamento hasta convertirlo en la LUC, sin artículos muy importantes (como el que le quitaba a Ancap el monopolio de la importación de combustibles) y con otros nuevos, entre ellos algunos de los que serán sometidos a referéndum. Las leyes las aprueba el Legislativo.

A su vez, el artículo 79 de la Constitución establece que el recurso de referéndum se interpone “contra las leyes”, no contra los proyectos previos a la discusión parlamentaria, y mucho menos contra quienes redactaron o impulsaron esos proyectos. La insistencia de Lacalle Pou en que la consulta popular es sobre él cuida poco a la institución presidencial y puede traer problemas adicionales a partir del lunes 28, con independencia de que triunfe el Sí o el No.

Hasta mañana.