Ante lo que catalogó como “medidas gremiales”, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, anunció el viernes que la petrolera estatal importará gasoil para evitar “problemas de stock”, lo que ocasionará pérdidas económicas por un valor “superior a 5 millones de dólares”, según publicó en Twitter.

“Las paradas técnicas de la refinería requieren planificar inventarios para suplir la demanda”, continuó, en referencia al mantenimiento que se debe hacer periódicamente en la refinería de La Teja. Si esto se demora más de lo previsto, “como sucede con la resolución sindical de ayer [por el jueves], es inevitable importar”, sentenció Stipanicic. “Se paga más caro y se pierde el margen de refinación”, concluyó.

Medidas gremiales impedirán tareas nocturnas durante parada de mantenimiento de refinería y atrasan su arranque entre 5 y 7 días. Se dispuso importación de gasoil para evitar problemas de stock. La pérdida de margen resultante se estima superior a USD 5 millones. — A. Stipanicic (@a_stipanicic) September 23, 2022

Consultado por los dichos de Stipanicic, el vicepresidente de la Federación Ancap (Fancap), Rodrigo Arada, dijo a la diaria que desde el sindicato no se resolvió “ninguna medida”, puesto que “el horario de trabajo de 7 a 15” se está cumpliendo, además de hacer “horas extra”, lo que lleva la carga horaria a “12 horas de lunes a lunes”.

“Lo único a lo que no accedimos a negociar fue a realizar un doble turno en función de que no tuvimos avances en algunos temas sustanciales” de pedidos hechos por Fancap a las autoridades del ente. El primero -y el que consideran más importante- “tiene que ver con el ingreso de personal”.

Según Arada, Ancap accedió a hacer una solicitud para que ingrese más personal. Desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se dijo que, si se aplica el criterio de que cada tres trabajadores que se van ingresa uno, deberían haber ingresado 300 funcionarios, algo que hasta ahora “no se ha hecho”, sostuvo el sindicalista. Por lo tanto, la resolución de no trabajar doble turno durante la parada de la refinería busca “que la administración nos diga de esos 300 cuántos efectivamente vendrían para mantenimiento y para qué área”.

Por otra parte, recordó que se trata de “una parada muy pequeña, es aproximadamente una semana, diez días”, y que “ya venía pensada desde hace un año, no es que haya surgido de imprevisto”. Esta previsión llevó a que Ancap importara “cierto combustible”, además de que “la refinería tiene un sistema de tanques” para almacenar combustible, que daría para “aproximadamente dos meses”. Teniendo esto en cuenta, desde Fancap entienden que se está “lejos” de “salir a importar a la carrera”.

Para Arada, “queda demostrado” que “esto que se planteaba de que importar es más barato” no es así y que “es más caro importar que producir”. Por otra parte, dijo no entender las declaraciones del presidente de Ancap, aunque sí comprende “que tiene que ver con un juego político”, puesto que “lo ideal habría sido que si efectivamente fuera así, que hay que importar, ver cómo solucionar el tema”. Sin embargo, hasta ahora sólo hay “un tuit del presidente el día viernes y absolutamente más nada, o hay una mala administración o no es real que haya que salir a importar”.