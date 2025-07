La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) se manifestó nuevamente en contra de la postura del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), en el marco del conflicto que mantienen desde mayo y que, hasta ahora, no ha visto avances en las negociaciones efectuadas.

A través de redes sociales, la CIPU compartió un mensaje en el que considera que el conflicto en el sector no se trata de “subir un tripulante más a los barcos” –como exigen los trabajadores–, sino que, en todo caso, sería “por mejorar las condiciones en las que se realizan descansos y guardias”. Sin embargo, el sindicato solo admite solucionarlo con la incorporación de otro trabajador. “En vez de plantear el problema, van directo a su ‘solución’, para un problema que no existe en realidad”, sostiene.

La Cámara expresó que “los argumentos que plantea el sindicato son falsos”, por lo que , ni los descansos, ni las guardias de puente, “son temas que necesiten cambios”. “Es falso que hacen jornadas ininterrumpidas de hasta 40 horas, es falso que no descansen lo suficiente, que no les corresponda o que no estén preparados para hacer las guardias”, sostiene la CIPU, y acota que lo ha demostrado en cada instancia en la que el gobierno convocó a las partes.

CIPU agrega que en el Suntma “adictos a la queja” y paralizan a “miles de personas que quieren y necesitan laburar”, al tiempo que intiman “con los representantes de la Central Sindical, que repite también un relato sin ningún fundamento, sin pensar ni importar las consecuencias de su cumplimiento para el país”.

“Pasó un mes y medio, y las pérdidas son multimillonarias. Pierden los trabajadores, empresas, proveedores, clientes, la pesca artesanal que no tiene a quien colocar su captura, el gobierno y el país”, aseveró la CIPU.

En el comunicado también cita el artículo 32 del convenio firmado “entre el sindicato y cada una de las empresas”, el cual establece el compromiso de ambas partes de crear una Comisión de Relaciones Laborales Sectorial, “de integración bipartita para la interpretación y vigilancia del cumplimiento del mismo. Dicha Comisión deberá intervenir como conciliadora ante cualquier.

Por último, la Cámara sostiene que “los esfuerzos del gobierno tendrán que ser muy importantes para reactivar un sector que ya estaba convaleciente, y que ahora está en el CTI”. “Se precisarán cuidados paliativos y trabajo para volver a poner en marcha la actividad”, continúa, y reconoce que “el gobierno ha mostrado buena voluntad para colaborar en ese sentido con algunas herramientas, una vez que se retome la actividad”.

Sin embargo, “no aparece la solución para destrabar el conflicto, a pesar de que no es difícil”. Para los empresarios, el gobierno debería “intimar al sindicato a cumplir aquello con lo que se comprometió en los convenios colectivos firmados”, y, “si no cumple, hay cosas que se pueden hacer para reactivar la actividad sin considerar a esta dirigencia sindical. Es cuestión de voluntad política”, considera.

“Que la dirigencia del Suntma le da la espalda al trabajo y a su gente, lamentablemente no es novedad, por el contrario es evidente. ¿El gobierno también le va a dar la espalda?, no es suficiente con buena voluntad. Hay que actuar. Las empresas estamos (todavía)”, concluye el mensaje.