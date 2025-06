El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT expresó a través de un comunicado su “total respaldo” a los trabajadores organizados en el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) y rechazó “enfáticamente las condiciones de explotación a las que son sometidos”. La declaración de la central sindical ameritó una respuesta inmediata de la Cámara de la Industria Pesquera (CIPU), mediante otro comunicado.

El PIT-CNT sostuvo que los trabajadores del sector pesquero “han reafirmado con claridad que no se encuentran de paro, sino que permanecen a la orden, tal como fue comunicado oportunamente a las cámaras empresariales”, y señaló que los trabajadores “se ven forzados a realizar jornadas que muchas veces superan las 40 horas sin descanso, con tareas impuestas fuera de sus funciones específicas, y sin el relevo necesario para garantizar su bienestar y seguridad”, lo cual “atenta contra la salud física y mental de quienes trabajan en el mar”.

Según la central sindical, el Suntma ha planteado “una propuesta sensata y eficaz”, que “contempla consideraciones transitorias para evitar la paralización, en señal de buena fe y madurez”. Se sostiene que “el esfuerzo económico implicaría una cuantía tan ínfima que no justifica tener la flota inoperativa”.

Sin embargo, “pese a ello, las cámaras mantienen una batalla ideológica que hoy tiene de rehén a toda la industria, incluyendo a los trabajadores, a menos de un año del lockout patronal que azotó durante ocho meses sobre los hogares de las y los trabajadores del mar”, afirmó en el comunicado el PIT-CNT.

La central sindical remarcó que “defender el derecho al descanso no es un privilegio, sino una condición básica para el ejercicio de cualquier tarea” y reivindicó, en línea con el Suntma, “el compromiso con la navegación segura y la preservación de la vida humana en el mar”.

Por último, el PIT-CNT exigió a las cámaras empresariales “que respeten los derechos laborales, reconozcan al sindicato como interlocutor válido y garanticen la seguridad del personal a bordo”.

La respuesta de la CIPU

En respuesta, la CIPU sostuvo en un comunicado que la postura del PIT-CNT “es muy preocupante” y desmintió que los trabajadores organizados en el Suntma estén a la orden para retornar al trabajo.

“Si estuvieran a la orden, los barcos estarían pescando. Estar a la orden significa estar dispuestos a trabajar en el marco del convenio colectivo vigente. Ellos no lo están. Esto está documentado y firmado por los propios trabajadores, que con los barcos alistados, con combustible, víveres y hielo, se negaron a salir. Muchos querían hacerlo, pero la presencia del sindicato en el muelle lo impidió”, aseguró la gremial empresarial.

En cuanto al horario de descanso, la CIPU señaló que “un marinero, que en tres días y medio recibe entre 50.000 y 60.000 pesos nominales, no está sometido a condiciones de explotación”. “Nadie se ve forzado a trabajar. Quien no quiere trabajar, que no lo haga, pero que respete el derecho al trabajo de quien quiere hacerlo, en las condiciones del convenio colectivo firmado y vigente hasta 2027”, sostuvo la cámara empresarial en el comunicado, y afirmó que “es mentira” que se “realizan jornadas de 40 horas ininterrumpidas”.

“Las cámaras empresariales respetamos los derechos laborales y nos regimos para ello en el respeto a los convenios firmados, cosa que el Suntma no hace. Mientras reclaman que las cámaras reconozcamos al sindicato como interlocutor válido, ellos no reconocen a las cámaras como representantes del sector y buscan generar arreglos con algunos empresarios, por fuera de los convenios colectivos, en un claro intento por debilitar la organización empresarial, como ya lo han hecho en el pasado”, cuestionó, a modo de conclusión, la CIPU.