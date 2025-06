La dirección de la empresa pesquera Novabarca SA envió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social una solicitud de seguro de paro especial para 95 trabajadores, quienes cumplen tareas en una planta de procesamiento. Se trata de un pedido de carácter especial, ya que los empleados no llegaron a trabajar durante un año de corrido sin ser enviados al seguro de paro. De las 95 personas, alrededor de 50 son mujeres; la mayoría de ellas son jefas de hogar de entre 22 y 30 años.

Silvana Lazo, vocera de los trabajadores, dijo a la diaria este miércoles que actualmente “no tenemos ingresos ni la posibilidad de trabajar, no tenemos nada”. “El viernes 20 deberíamos cobrar sólo cuatro días trabajados en lo que va de junio, más el aguinaldo, [pero] ahora no sabemos cuándo volveremos a trabajar, y por ahora el Ministerio de Trabajo no respondió a la solicitud de la empresa”, señaló.

Lazo señaló que, en caso de que el seguro de paro sea aceptado, el período de duración es “mes a mes”, ya que “si la directiva del Suntma decide que el 1° de julio vuelven a trabajar y los marineros llegan con el pescado en las embarcaciones, la planta está lista para trabajar”. “Los trabajadores de la planta nunca dicen no”, resaltó.

Actualmente la empresa Novabarca tiene aproximadamente un total de 120 trabajadores en la planta de procesamiento, de los cuales 95 serán enviados al seguro de paro. El resto del personal trabaja en sala de máquinas o es personal de mantenimiento. Lazo puntualizó que “lo más preocupante es que no hay una fecha de retorno a la actividad”.

“Pedimos que las embarcaciones salgan a buscar la materia prima para que nosotros podamos trabajar, porque somos ajenos al conflicto entre el Suntma y las cámaras empresariales. Quedamos, como siempre, en el medio; lo que pasa es que nunca hablamos. La planta nunca se manifestó hasta ahora”, manifestó Lazo, y señaló que, en busca de soluciones, han solicitado una reunión con la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, pero aún no han obtenido respuesta.

Lazo señaló que este martes un centenar de trabajadores, algunos de ellos sindicalizados, se manifestaron en la plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, donde un grupo de ellos entregó una carta explicando la situación que atraviesan los empleados.

Lazo sostuvo que los 95 trabajadores enviados al seguro de paro no están sindicalizados y, en tal sentido, piden que, “por parte del sindicato, se respete el derecho al trabajo”. “Pensamos distinto al sindicato, y por ser así parece que nuestro pensamiento y opinión no existen”. Apuntó además que, si hay problemas o diferencias con la dirección de la empresa Novabarca, “hay un diálogo fluido entre las partes” y “lo arreglamos hablando con Novabarca”.

“Lo que reclamamos es que hoy en día miren a la pesca, que atraviesa una muerte silenciosa, porque todos los años, más que vivir, sobrevivimos. Estamos cansados de tener que luchar por trabajar para sobrevivir”, expresó Lazo.

Por otra parte, Lazo aseguró que la misma situación que atraviesan los trabajadores de Novabarca también sucede en otras empresas del sector. “Están también las firmas Urexport, Valymar, Ciupsa y Tonisol. En total serían unas 460 personas, que trabajan en planta, entre las cuatro. Están con los mismos problemas que tenemos en Novabarca”, afirmó.