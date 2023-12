Representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), las cámaras empresariales y el PIT-CNT fueron parte de una actividad en la que el punto central de discusión fue la productividad a nivel nacional, y cómo la temática será abordada de ahora en más y de cara al futuro.

Entre los expositores estuvieron Eloísa González, asesora del MTSS, Valeria Cantera y Sebastián Pérez, integrantes del equipo técnico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS) y de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), respectivamente, Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, y Bruno Giometti, economista del Instituto Cuesta Duarte.

La apertura del evento estuvo a cargo del titular del MTSS, Pablo Mieres, del subsecretario de la cartera, Mario Arizti, y de Fabio Bertranou, director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur de América Latina, que vino desde Buenos Aires especialmente para la actividad. Estaban presentes también integrantes del Consejo Superior Tripartito.

Gobierno

Al cierre de las exposiciones, el director nacional de Trabajo, Federico Daverede, manifestó ante los presentes que se iba de la actividad con más dudas e incertidumbres que las que tenía en lo previo. “Hay cosas con grandes indefiniciones y con mucho trabajo por delante. Lo primero que destaco es que hay una complejidad muy grande en algo que parece tan sencillo, como lo es la definición. Ese es el punto de partida, que nos presentará un gran desafío”, manifestó.

Comentó que cuando se trabaja en los consejos de salarios, las autoridades de la cartera están inmersas en el tema, “pero cuando se trata de profundizar, a partir de la definición, tenemos que comenzar a generar una secuencia de hechos que permitan no sólo avanzar en ese aspecto, sino también en cómo se llegó a la definición misma”. Resaltó que hubo algunos puntos que se reiteraron durante las exposiciones de trabajadores y empresarios, como lo es la medición de productividad, el trabajo decente, las empresas sostenibles y la dicotomia de medir la producción por sector o por rama.

En el balance de la actividad, Mieres dijo a la prensa que “fue una reunión muy auspiciosa, con la presentación del gobierno, trabajadores y empresarios, que indican que hay mucho para trabajar y discutir. Me parece que es un tema central la productividad, que es la clave para que los procesos de crecimiento del empleo y del salario no se vuelvan incompatibles entre sí”. Agregó que eso sucedió años atrás en el país, y que “llega un punto en el que la productividad, el salario o el empleo comienzan a quedar rezagados. En 2015 pasó eso. Quedó para atrás el empleo, y el salario no, pero también puede ser al revés”.

Afirmó que el gobierno quiere que la tendencia que existe en cuanto a crecimiento del empleo y del salario se consolide, pero que para eso hay que dar un salto en materia de productividad. “No es inmediato lo que planteamos”, dijo, y acotó que será a través de un grupo de trabajo tripartito, en el cual está pensada también la participación de especialistas, académicos, todos en la búsqueda de acuerdos para lograr un “círculo virtuoso”, que es “mejorar la capacidad de producción de las empresas, mejorar las condiciones de empleo de los trabajadores y que, a la vez, la economía de Uruguay crezca”.

Mieres expresó satisfacción “porque tanto el planteo de los trabajadores como el de los empresarios mostraron interés en el tema, son conscientes de que no es fácil, de que es un tema muy profundo. Seguramente halle en algunos puntos opiniones compartidas y en otros divergentes, pero queremos que esto comience durante este gobierno, que se genere un camino en un tema central para el país”.

Trabajadores

Por su parte, Abdala expresó ante los medios que la productividad está ligada a la reducción de la jornada laboral, y que el PIT-CNT “es amigo del aumento de la capacidad productiva del trabajo, y lo asociamos a un proceso que tienda a diversificar la matriz productiva, a que aumenten procesos de trabajo de mayor calidad, más sofisticados desde lo tecnológico, más políticas para promover el trabajo de calidad”. “Uruguay tiene que tener una estrategia intensa en calidad. Por cuestiones del tamaño de la demografía y de las empresas, el país puede tener una apuesta de desarrollo muy intensa, y de producciones altamente sofisticadas”, afirmó. Comentó que en este tema todo tiene que ver también con la educación técnica y las relaciones laborales.

Manifestó que “partimos de la base de que, en tanto los actores estén dispuestos a compartir la información y a distribuir los resultados positivos que tiene la mejora de la capacidad productiva del trabajo, en los consumidores, en calidad y precio, somos simpatizantes de abrir procesos de estudio, de trabajo. Lo relacionamos obviamente con la reducción de la jornada de trabajo. Es cuestión de debatir y discutir”.

Comentó que Uruguay deberá encontrar el camino para formalizar las nuevas formas de trabajo y evitar la precarización del empleo. “Es un desafío importante. El trabajo en las aplicaciones y las formas nuevas de relación con el trabajo son temas que se deben abordar”, dijo, y agregó que “si para el PIT-CNT la productividad no es explotación ni es aumento en la intensidad de trabajo, que haga que la gente se enferme innecesariamente, sino que deriva de cambios técnicos y organizacionales que permitan trabajar mejor, perfectamente podemos ser parte de ese tipo de proceso”.

Empresarios

En tanto, el presidente de la CNCS, Julio César Lestido, destacó a la prensa que nuevamente estuvieron reunidos en una mesa los tres sectores (gobierno, trabajadores y empresarios). “Se lanzó un tema que es de larga data. Por intermedio de este seminario se oficializó. Es un tema muy complejo. Todas las partes coincidieron en que es difícil realizar una definición de productividad y su alcance, además de que el tema tiene varias aristas”, dijo.

“Sin duda desde el punto de vista del empresario para nosotros la productividad se tiene que medir por empresa. Entendemos que dentro de un mismo sector o una misma rama hay empresas diferentes. Incluso hay empresas donde la productividad, dentro de las mismas, se mide de forma distinta. Es un tema muy amplio y profundo”, detalló.

Destacó que primero hay que encontrar una definición de productividad, y que todas las partes estén de acuerdo, y que posteriormente hay que encontrar elementos y herramientas que permitan medir la productividad. En la temática dijo que hay que considerar también la situación de las pequeñas y medianas empresas.

Para Lestido, actualmente “es un momento complicado para el sector del comercio y los servicios, pero que lo importante es que el tema está sobre la mesa. De algún modo, todos tocamos los mismos temas por caminos diferentes, pero lo que importa es que al final del día se coincide en algunos puntos. Hay que seguir trabajando en eso”. Sobre otros modelos a nivel internacional, afirmó que siempre hay otros formatos que son guía, “pero no podemos hacer copio y pego”.

Acerca del papel que hoy juegan las nuevas tecnologías, respondió que “lo que pienso que tenemos que aprender es que una cosa no sustituye a la otra, sino que se complementan. Las nuevas tecnologías son buenas, aplicables, y sin dudas nos van a mejorar a todos. Lo importante es estar atentos a esos cambios”.