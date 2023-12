Este viernes la Policlínica de Casavalle retomará la atención a los usuarios tras el cierre momentáneo a raíz de una bala que impactó en el auto de una funcionaria del centro de salud. En diálogo con la diaria Virginia Cardozo, directora de Salud de la Intendencia de Montevideo (IM), evaluó como positivo el acuerdo con el Ministerio del Interior de aumentar el patrullaje en la zona, pero sostuvo que “no es la solución” definitiva y que el tema seguridad es un problema “en todo el territorio” de Montevideo.

Para Cardozo, las policlínicas barriales de la IM y los móviles que recorren cada zona día a día padecen “la violencia que se vive cotidianamente en el territorio” y que si bien ahora el foco está en Casavalle, la inseguridad es un tema permanente, tanto que “hubo que poner guardias de seguridad en todas las policlínicas como parte de un acuerdo con trabajadores y trabajadoras”.

Además del aumento de la seguridad, se está evaluando aumentar la cantidad de vehículos disponibles en el centro de salud “por si hay que salir rápido”, mejorar la luminaria, “aunque el último suceso ocurrió a las 13.00”, y el blindaje de los vidrios.

Los trabajadores “están conmocionados”, dijo Cardozo. En los últimos días tuvieron una asamblea, realizaron una jornada de salud vocacional y este viernes retomarán la atención a los usuarios.

De todas maneras, Cardozo manifestó que esta situación “está lejos de estar solucionada”, porque a diario ocurren situaciones de violencia en otros centros. Al respecto, comentó que este jueves, en la Policlínica Giraldez, ubicada en Puntas de Manga, una usuaria con un padecimiento psiquiátrico se descompensó y agredió a los municipales porque la farmacia no contaba con los medicamentos que necesitaba retirar.

Cardozo explicó que “como ahora la orden” de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) es que en las farmacias no se coloquen más listas con los faltantes, las personas “hacen la fila y cuando llegan se enteran de que los medicamentos no están”. Por lo tanto, a las situaciones de violencia se suma “un contexto asistencial que no logra dar respuesta”, añadió Cardozo.

Por último, recordó que dentro de las 23 policlínicas que gestiona la Intendencia, 97% de los recursos humanos son de la comuna pero que de todas maneras la gestión se complementa con ASSE de donde, entre otras cosas, provienen la mayoría de los medicamentos.