La jueza penal de 27° turno, Silvia Urioste, condenó al militar retirado Eduardo Ferro a 21 años de penitenciaría por la desaparición forzada del militante comunista Óscar Tassino, ocurrida el 21 de julio de 1977 en La Tablada.

Si bien la fiscalía había pedido su condena por los delitos de privación de libertad, lesiones graves y abuso de autoridad contra detenidos, la jueza entendió que correspondía condenarlo por el delito de desaparición forzada, por considerar, entre otros argumentos, que el delito, al continuarse cometiendo en tanto no aparezcan sus restos, genera “efectos particulares sobre su aplicación temporal”.

Tassino fue detenido el 19 de julio de 1977 en un operativo realizado por Eduardo Ferro, que en ese momento era capitán, Ernesto Ramas y Jorge Pajarito Silveira. Los tres llegaron vestidos de particular a la casa de Ana María Regnier y Hermes Luis Fulle, en la calle Máximo Tajes, donde se realizaría una reunión de militantes del Partido Comunista del Uruguay (PCU).

Al llegar a la casa, sobre las 9.00, fueron detenidos Óscar Tassino y Martín Casco y llevados al centro de detención y torturas La Tablada, mientras que la pareja dueña de casa fue retenida unos días y luego obligada a salir del país.

En ese centro de reclusión varios testimonios ubican a Ferro como autor de las torturas infligidas a Tassino que le ocasionaron la muerte. Uno de ellos fue el de Graciela Salomón Méndez, quien estaba siendo interrogada en ese momento y escuchó mucho ruido y una voz que decía “¿Pero a vos, loco, no te alcanza con todo lo que te hicimos, qué querías?”. y la voz de Tassino que respondió: “Quiero liquidarlos a todos ustedes”. Después de eso, Salomón escuchó un golpe seco que supuso que era la cabeza de Tassino contra una pileta del lugar.

“Pregunto qué había pasado y el torturador me dice que me quede quieta. El torturador se había levantado, pero todo sucedía muy cerca, yo sentía que él iba y venía en la puerta. Me dijo, 'viste, si vos no decís nada te va a pasar lo que le pasó a ese, que aunque quiera ya no puede hablar más'. De pronto siento una voz que dice: 'a ver, a ver la lista, hay que liberar, hay que liberar, tres muertos en 15 días es demasiado'”, declaró Salomón ante la Justicia.

La sentencia, que contó con el testimonio de unas 15 víctimas del terrorismo de Estado y varios militares, señala el Archivo Castiglioni como uno de los documentos a partir de los que se pudo constatar que Tassino “fue un objetivo importante de las fuerzas represivas, largamente investigado, como se advierte de su ficha personal del SID, donde constan anotaciones desde el año 1965, que en abril de 1977 libró orden de captura del mismo y que en mayo y junio siguientes se realizaron diligencias con miras a su ubicación, como una inspección en el domicilio de sus padres e intervenciones telefónicas”.

Del informe técnico del Grupo de Trabajo Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente surge que Ferro integró el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) -que comandaba La Tablada- entre 1974 y 1975, fue enlace ante el OCOA entre 1975 y 1976 y participó en uno de los equipos que concretaron la Operación Morgan, por la que fueron detenidos y torturados un centenar de militantes del PCU y de la Unión de la Juventud Comunista.

En 1977 Ferro fue instructor de la Escuela de Inteligencia “debido a su amplia experiencia en operativos de detención de militantes de organizaciones proscriptas”, tal como surge consignado en su legajo personal, y a la formación que había recibido en el extranjero participando en extensos cursos de Espionaje y Sabotaje, regresando al OCOA en mayo de 1978 “como oficial de enlace del Departamento II del Estado Mayor del Ejército, lo que da certera evidencia de la vinculación existente entre ambas reparticiones”.

En marzo de 2017 Ferro escapó de la Justicia uruguaya y no se presentó ante la jueza penal de 10º turno, Dolores Sánchez, en la causa que investiga la desaparición de Tassino, por lo que se emitió una orden de captura internacional y el proceso de su extradición se concretó en el marco de esta causa.

Como el tratado de extradición entre Uruguay y España habilita la posibilidad de que el Estado requirente amplíe a otras causas el pedido de extradición, algo que ya fue solicitado, España deberá responder si acepta que Ferro sea juzgado por otros crímenes en los que se le acusa, entre ellos el secuestro de Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti, ocurrido en Porto Alegre en noviembre de 1978, y la causa que investiga torturas en el Batallón de Ingenieros 4 de Laguna del Sauce, entre 1975 y 1978.