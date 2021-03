El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, emitió un dictamen para que se reitere el pedido de entrega del coronel retirado Eduardo Ferro, luego de que el inicio de un nuevo proceso sobre el militar uruguayo en España pusiera en suspenso la concreción de la entrega.

En diálogo con la diaria Perciballe explicó que en los tratados de extradición rige el principio de especificidad que determina que sólo se puede juzgar a la persona extraditada por la causa en la que se definió su extradición. En el caso del tratado con España, está permitido solicitar ampliaciones de la extradición si se quiere que la persona extraditada sea juzgada por otras causas.

La extradición de Ferro fue concedida por España, en el marco de la causa que investiga la desaparición del militante comunista Óscar Tassino, ocurrida en julio de 1977, que lleva adelante la jueza penal de 27º turno Silvia Urioste.

Según supo la diaria, en los últimos días llegó a España un nuevo pedido de captura internacional del juzgado de 10º turno de Maldonado, a cargo del juez Ruben Etcheverry, por el caso de torturas en el batallón de Laguna del Sauce.

Además, se está preparando otra solicitud de ampliación de la extradición realizada por el juzgado de 23º turno, a cargo de Isaura Tórtora, para habilitar el juzgamiento de Ferro en Uruguay en la causa del secuestro de Universindo Rodríguez, Lilián Celiberti y sus hijos en Porto Alegre.

“Desde mi punto de vista, la ampliación de la extradición no tiene que trancar la entrega”, señaló Perciballe, considerando que la entrega de Ferro a Uruguay es la ejecución de la sentencia que analizó la extradición por el caso Tassino, que deben concretar la cancillería e Interpol, en coordinación con España.

En cuanto al pedido de ampliación de la extradición para el caso de Laguna del Sauce, la Justicia española inició el proceso para analizarla y el juez pidió información sobre en qué etapa están las coordinaciones para la entrega del militar uruguayo.

Interpol Uruguay está a la espera de la confirmación de España para ir a buscar al militar retirado y ya tiene definido cómo estará integrada la comitiva que viajará. Si las ampliaciones de la extradición se tramitan en forma independiente, el militar podría llegar en marzo.

Cuando Ferro arribe a Uruguay, estará a disposición del juzgado de 27º turno, que tendrá 24 horas para interrogarlo y 48 horas para definir si lo procesa. Si la Justicia española concede los pedidos de ampliación de la extradición, Ferro también será juzgado en las otras dos causas.

El coronel retirado Eduardo Ferro fue detenido el 27 de enero en su apartamento en Valencia, tras permanecer casi tres años prófugo de la Justicia española. En marzo de 2017 el militar no se presentó a declarar ante la jueza penal de 10º turno, Dolores Sánchez, que investigaba la causa Tassino, por lo que se emitió la orden de captura.

Ferro fue detenido en España en setiembre de ese año, pero la Justicia española le concedió la posibilidad de esperar el proceso de su extradición en libertad condicional, cesó su prisión administrativa y Ferro volvió a fugarse. Cuando finalmente terminó el proceso de extradición, en junio de 2018, Interpol España no lo encontró.

En los últimos días de enero Ferro se contactó con Interpol Uruguay por intermedio de su abogado, Carlos Bustamante, para entregarse, luego de fracasar en el intento de cobrar su jubilación desde España, según informó el diario El Observador. En unos audios a los que accedió la diaria el militar explicó las razones de su entrega señalando que estaba “jugando a la ruleta rusa con su salud” si permanecía prófugo y que legalmente ya no tenía ningún recurso para evitar su extradición. “Me he movido como loco y no hubo caso, aparte la abogada está entregada y no me da pelota, y me calienta estar llamando por teléfono y que no lo atiendan a uno, no tengo nada que esperar acá, simplemente estar vegetando”, comentó.