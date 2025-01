La Federación de Trabajadores de Industria Láctea (FTIL) se reunirá en su Plenario Nacional extraordinario el próximo lunes 13 para analizar las medidas que tomará en todo el sector, fundamentalmente por la falta de avances en la situación que atraviesa la empresa Cooperativa Lechería de Melo (Coleme), situada en el departamento de Cerro Largo. Dicha instancia se realizará desde las 10.00 en la sede de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC), en Montevideo.

Una de las opciones que se discutirá será un paro de 24 horas en toda la industria láctea a nivel nacional, y además que se trabaje a reglamento en toda la industria. También se analizará si las medidas tomadas alcanzan a todos los sectores, de manera unificada o por separado.

Desde el 23 de diciembre al pasado 5 de enero, la FTIL ejecutó paros en varios sectores.

Por otra parte, y dada la situación de los trabajadores de Coleme, en los próximos 10 días se concretará el viaje de una delegación de dirigentes de la Federación hacia Melo, con el fin de respaldar a los empleados de la cooperativa, pero también con el objetivo de realizar diversas actividades y acciones, y a la vez, coordinar algunas reuniones con distintas autoridades del departamento.

Una audiencia sin avances

Producto de la situación que desde el último trimestre del 2024 atraviesa la empresa, este viernes hubo una nueva instancia tripartita entre la FTIL, los negociadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el presidente de la Comisión Directiva de la Cooperativa, Boris Revello. La audiencia fue por convocatoria del MTSS y en las oficinas de la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra).

Pedro Toledo, dirigente de la federación en representación de AOEC, comentó a la diaria que desde en una primera instancia pensaron que la reunión no se realizaría, ya que por parte de Coleme se había informado que no concurrirían al Ministerio de Trabajo. Finalmente se presentó Boris Revello, a través de la plataforma Zoom, y argumentó motivos personales por los que no pudo viajar desde Cerro Largo hacia la capital.

De acuerdo a lo explicado por el representante sindical, la reunión con Boris Revello no duró más de 15 minutos y “comenzó mal”, con el directivo “diciendo disparates” del gremio. La problemática existente actualmente en la empresa Coleme no fue tratada, señaló y dijo que “no hay avances con respecto al conflicto, ni se visualiza una solución cercana”.

Toledo comentó que la negociadora del sector lácteo en representación del Ministerio de Trabajo le manifestó a Boris Revello que los trabajadores y la Federación Láctea necesitan respuestas acerca de la situación de la cooperativa, y que el directivo expresó que esos puntos deben ser tratados con el abogado cuando retorne de la licencia, el lunes 20. Así, la FTIL solicitó al MTSS que convoque a una nueva reunión con Revello y el abogado de Coleme para la semana que comienza el lunes 20.

Toledo explicó que el presidente de Coleme informó que quedaba sin efecto la suspensión que la empresa había decidido aplicar a un trabajador -afiliado al sindicato de Coleme-, y que la empresa le pagará el aumento prometido. El origen del tema tiene que ver con que la empresa le solicitó a un empleado que realice una nueva tarea, esto hace tres meses atrás. La empresa le prometió un aumento de salario al funcionario, pero que el mismo comenzaría a regir recién desde enero.

Días atrás, la empresa le había informado que ese aumento no se le iba a sumar en el ajuste salarial, aduciendo que había generado molestia en la empresa que, como es afiliado al sindicato, hubiera acatado las medidas de paro. Posterior a eso, la Unión de Obreros y Empleados de Coleme (UOEC) convocó al MTSS, que citó a las partes para este viernes.