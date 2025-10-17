La fiscalía investiga el homicidio de una persona privada de libertad, ocurrido en el quinto piso del Penal de Libertad. La víctima resultó lesionada con un corte carcelario.

Según informó el Ministerio del Interior, el hecho ocurrió en la celda 568 y durante una pelea con uno de sus compañeros de celda. La Justicia investiga el hecho.

En 2024, hubo 57 muertes bajo custodia del Estado, convirtiéndose en el “segundo año con más fallecimientos desde que haya registro”, luego de 2021 cuando se registraron 86.

Según el informe del Comisionado Parlamentario, en el 47% de las muertes bajo custodia “se detectaron manifiestas negligencias asistenciales o fallas institucionales estatales vinculadas con el resultado letal”.