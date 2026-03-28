El directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) resolvió clausurar el denominado Espacio de Tratamiento Transitorio Integral (ETTI), unidad que el organismo administraba en el centro ubicado en las calles Bulevar Artigas y Cufré, a metros del Nuevo Centro Shopping, en Montevideo.

La decisión se da luego de que, en la noche del jueves, en el ETTI se registrase un nuevo motín, que incluyó toma de rehenes e intentos de fuga. El cierre de este espacio fue confirmado por Víctor Mango, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Inau e Inisa (Suinau), después de reunirse con las autoridades del Inisa. “Estuvimos reunidos con todo el directorio y con los compañeros que tienen cargo de responsabilidad y se ha tomado alguna medida puntual, como el traslado y el cierre del centro donde estuvo el incidente”, señaló Mango en rueda de prensa.

En el motín del jueves -el segundo en menos de 15 días- participaron 14 adolescentes, que retuvieron a cinco funcionarios del organismo, encerrándolos en una celda. A su vez, siete de los adolescentes amotinados consiguieron salir a la vía pública, pero fueron capturados instantes después. La situación ameritó la intervención de la Dirección General de Operaciones Especiales de la Policía, así como también el patrullaje de un helicóptero.

“Nosotros lo que le pedimos a las autoridades es que haya una investigación a fondo de cómo se inician los hechos, de cómo los jóvenes salen de la celda”, expresó Mango. Aunque apuntó que los trabajadores del Inisa no tuvieron ninguna lesión física, el dirigente sindical señaló que hubo “un choque importante” desde el punto de vista emocional por encontrarse “tanto tiempo encerrados en una celda”.

Con respecto al cierre del ETTI, Mango señaló que los menores que estaban recluidos en ese lugar ya fueron trasladados al centro del Inisa ubicado en la avenida José Belloni. En el centro de Bulevar Artigas y Cufré funcionan otras dos unidades del Inisa, una de pre-egreso y otra que alberga a adolescentes varones y mujeres. El clausuario ETTI estaba destinado a varones mayores de 15 años con medidas máximas de seguridad.

Un par de semanas atrás, el sábado 14 de marzo, en ese mismo centro del Inisa, dos adolescentes tomaron de rehenes a dos funcionarias del organismo, en el marco de un motín que terminó sin personas lesionadas.

El presidente del Inisa, Jaime Saavedra, dijo en esa oportunidad que se trató de “delincuentes de poca monta, que no sé qué se creen que son, que cometieron, en diez minutos, todo tipo de delitos”. “Este directorio y este presidente no les tienen miedo, va a tomar todas las decisiones para que se agraven las penas que tienen y que en la vida cotidiana sufran todas las consecuencias que puedan tener”, manifestó.

Las declaraciones de Saavedra fueron repudiadas por el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), que a través de un comunicado sostuvo que las expresiones del titular del Inisa “refuerzan una mirada estigmatizante y punitiva, y terminan reafirmando y reproduciendo la violencia institucional que atraviesa el sistema de reclusión de adolescentes”.