Este sábado de noche dos funcionarias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) fueron tomadas como rehenes en el marco de un motín en el centro ubicado en Bulevar Artigas y Cufré.

La Policía de Montevideo junto con la Guardia Republicana realizaron un operativo y las funcionarias fueron rescatadas, sin lesiones. El presidente del Inisa, Jaime Saavedra, concurrió a las instalaciones y en rueda de prensa contó que “dos muchachos iban a bañarse, fueron sacados por dos funcionarias haciendo el procedimiento normal y de sorpresa las tomaron de rehenes”.

“Hubo dos adolescentes, delincuentes de poca monta, que no sé qué se creen que son, que cometieron, en diez minutos, todo tipo de delitos. Este directorio y este presidente no les tiene miedo, va a tomar todas las decisiones para que se agraven las penas que tienen y que en la vida cotidiana sufran todas las consecuencias que puedan tener”, sentenció Saavedra, según recogió Subrayado.

A su entender, “si toman de rehén a una funcionaria, la privan de libertad, es un escándalo, no lo pueden hacer. Entonces, por más cosas que tengamos que ajustar del procedimiento, porque los estaban llevando al baño, la actitud es absolutamente inaceptable”.

“El fondo del asunto es que estos chiquilines no sé en qué país piensan que viven. Nosotros vamos a hacer que sufran las consecuencias de este acto vandálico”, apuntó. Saavedra contó que las funcionarias se encuentran bien, no están lastimadas, y el directorio del Inisa las recibirá “a la brevedad” para conversar de lo acontecido.

También dijo que el equipo de seguridad del Inisa elevará un informe al directorio con sugerencias para mejorar procedimientos. Ante el reclamo del sindicato de que es necesario contar con mayor cantidad de funcionarios, Saavedra dijo que “en términos generales, el Inisa no tiene problema de funcionarios. Estamos hablando de este centro de 14 chiquilines, no de los números que tenemos en la cárcel de adultos. De todos modos, si hay ajustes que hacer, se harán”.

En cuanto a los implicados en el ataque, Saavedra precisó que uno de ellos estaba privado de libertad en el ex Comcar, con medidas cautelares, y, “como no se terminó de confirmar su participación en el delito como mayor y tenía un saldo pendiente, viene para el Inisa. Eso me parece que lo tenemos que revisar. Tenemos que buscar una mejor formulación para el país, no para el Inisa. Esto se lo explico a mi nietita de 2 años y lo va a entender. Un chiquilín que sale del Comcar no puede terminar de ninguna manera en el Inisa por un saldo pendiente, es mi modesta opinión”.