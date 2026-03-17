El Servicio Paz y Justicia (Serpaj), organización no gubernamental que trabaja en la defensa de los derechos humanos, manifestó este martes a través de un comunicado su “profundo rechazo” a las recientes declaraciones del presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Jaime Saavedra, sobre el motín que tuvo lugar el fin de semana en un centro del instituto, ubicado en las calles Cufré y Bulevar Artigas, en Montevideo.

En el lugar se hicieron presentes efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Republicana; se realizó un operativo y dos funcionarias del Inisa que habían sido tomadas como rehenes por dos adolescentes fueron rescatadas.

“Hubo dos adolescentes, delincuentes de poca monta, que no sé qué se creen que son, que cometieron, en diez minutos, todo tipo de delitos. Este directorio y este presidente no les tienen miedo, y va a tomar todas las decisiones para que se agraven las penas que tienen y que en la vida cotidiana sufran todas las consecuencias que puedan tener”, manifestó Saavedra tras el motín, según recogió Subrayado.

“El fondo del asunto es que estos chiquilines no sé en qué país piensan que viven. Nosotros vamos a hacer que sufran las consecuencias de este acto vandálico”, subrayó el presidente del Inisa.

Para Serpaj, “que este tipo de expresiones provengan de quien está al frente de la institución no es menor”. La organización recordó que el cometido central del Inisa es “trabajar desde un enfoque socioeducativo, en línea con los compromisos asumidos por el Estado uruguayo”, y señaló que “este tipo de discursos van en sentido contrario”, ya que “refuerzan una mirada estigmatizante y punitiva, y terminan reafirmando y reproduciendo la violencia institucional que atraviesa el sistema de reclusión de adolescentes”.

Asimismo, Serpaj apuntó que actualmente “los y las adolescentes privados de libertad viven en condiciones que implican una vulneración constante de sus derechos humanos”. “Serpaj recuerda que las autoridades públicas tienen la responsabilidad de contribuir a un debate serio, informado y respetuoso de los principios de derechos humanos. En este sentido, repudiamos enfáticamente los dichos realizados por el presidente del Inisa”, cierra el comunicado.