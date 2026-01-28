El colectivo Familias Presentes, una asociación civil conformada por familiares y allegados de personas privadas de libertad, informó sobre el homicidio de un recluso de 31 años e iniciales J. A. C. M. en el módulo 10 de la Unidad 4 de Santiago Vázquez, ex Comcar.

De acuerdo con lo que supo la diaria, ocurrió sobre las últimas horas del martes y estuvo enmarcado en una pelea entre dos personas que culminó con la herida de arma blanca de la víctima. Lo llevaron a la enfermería del recinto y los funcionarios actuantes resolvieron que ameritaba el traslado a un hospital, pero falleció durante el camino.

Por otro lado, Telemundo informó que el victimario pertenecía a su misma celda y que el occiso cumplía con una condena por delitos de rapiña especialmente agravada y hurto. El caso pasó a manos de una de las fiscalías de Homicidios.

Un informe anual que data de setiembre de 2025 que presentó el por entonces comisionado penitenciario, Juan Miguel Petit, consignó que en 2024 hubo 57 muertos bajo custodia y una tasa de prisionización de 456 personas cada 100.000 habitantes. Ese año hubo un total de 16.624 personas presas, y la tendencia desde 2020 es que, en promedio, ingresan casi 1.000 personas por año.

A su vez, durante su visita a la diaria Radio, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, planteó que el hacinamiento es “uno de los nudos críticos” en el sistema y aseveró que “la capacidad está totalmente colmada”. En vínculo con la seguridad, dijo que las “cárceles desorganizadas y colapsadas son campo fértil para el crimen organizado, aunque podemos asegurar que no hay módulos ni unidades tomadas por facciones, como pasa en otros países”.