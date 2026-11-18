Día del Prematuro

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, cada 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Prematuro, que es aquel bebé que nace antes de las 37 semanas de gestación. Según información del Ministerio de Salud Pública, en Uruguay se registran en promedio unos 3.000 nacimientos de prematuros por año, lo que representa un 10% del total de nacidos vivos.

Los avances en la medicina neonatal y perinatal han permitido aumentar la supervivencia y reducir las secuelas de la prematurez, pero sigue habiendo margen para mejorar las condiciones de los nacimientos. Ayer, Diputados aprobó por 84 votos a favor el proyecto de ley impulsado por la nacionalista Fernanda Auersperg que establece modificaciones al régimen de licencia maternal para las madres cuyos hijos sean prematuros y tengan que permanecer internados por razones de salud. Ahora pasará a la Cámara de Senadores para su aprobación definitiva.