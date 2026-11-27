El instrumento

Unos 800 niños se convirtieron en la mañana de ayer en una gran orquesta que copó una carpa gigante instalada en la plaza Casavalle, sobre la avenida Aparicio Saravia. Fue por la tercera edición de Casavalle en Concierto, una edición especial en la que todas las orquestas de niñas, niños y adolescentes del programa Un Niño, Un Instrumento se juntan con estudiantes de las escuelas de la zona para brindar un espectáculo al barrio. Ayer, además, estuvieron acompañados por Araca la Cana, Anita Valiente y Gerardo Nieto.

En Un Niño, Un Instrumento, un programa que creció a partir del Sodre y está presente en 15 departamentos del país, se da formación en instrumentos, en canto y en solfeo, pero, sobre todo, se apunta a generar igualdad de oportunidades a los niños, niñas y adolescentes del país en el acceso a la música.