Diversidad todo el año

El sábado, en Colonia del Sacramento, se realizó la décima edición de la Marcha por la Diversidad, organizada por el colectivo Colonia Diversa bajo la consigna “La diversidad es colectiva”. La concentración fue en la avenida General Flores, frente a la costa del Río de la Plata, de donde partió la marcha que terminó en la calle Alberto Méndez y Fosalba, frente al escenario principal.

En años anteriores la marcha se hizo en los meses de setiembre u octubre, en función de las fechas elegidas en otros puntos del país. En diálogo con la diaria, Maxi Olaverry, fundador y referente de Colonia Diversa, dijo que la elección de noviembre para este año respondió, entre otros aspectos, a la búsqueda de un momento del año que permitiera desarrollar la actividad en mejores condiciones climáticas.