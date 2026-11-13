Pérdidas casi totales

Recién en las primeras horas del jueves pudo ser controlado el incendio que devastó Colonia Shopping. La Dirección Nacional de Bomberos estimó que las pérdidas materiales superan el 90% de las instalaciones del centro comercial, ubicado en el antiguo edificio de la textil Sudamtex, en Colonia del Sacramento.

Sebastián Camejo, vocero de Bomberos, explicó que el trabajo de extinguir los pequeños focos que todavía permanecen activos, remover materiales y enfriar los puntos calientes podría extenderse hasta este viernes. “Estamos hablando de una estructura prácticamente colapsada, donde hay vigas y columnas con alto riesgo de derrumbe”, señaló. Explicó que durante la noche del miércoles se produjo el colapso del techo y de algunas paredes, y detalló que la predominancia de materiales livianos e isopanel en la construcción favoreció la propagación del fuego. Este material, explicó, comienza a derretirse a temperaturas de entre 100 y 120 grados y puede encenderse con llama visible alrededor de los 450 grados.