Llegan los hinchas

En algunas zonas de Montevideo ya se siente el movimiento previo a la final de la Copa Libertadores, que se jugará el sábado en el estadio Centenario. Uno de esos lugares es la rambla a la altura del Club de Golf, donde la ancha y verde explanada frente al río, espacio habitual de corredores, ya está, entre vallas, carteles y una carpa gigante, pronta para recibir a la Fan Fest de la copa. Allí los hinchas de Estudiantes de La Plata y de Palmeiras podrán ver espectáculos musicales en vivo, acceder a oferta gastronómica y a un espacio dedicado al fútbol, con fotos y exposiciones de museo.

El Ministerio de Turismo estima que Montevideo podría recibir hasta 45.000 visitantes, por lo que es probable que desde hoy hasta el viernes, días en que están previstas actividades en la Fan Fest, la zona del Parque Rodó esté colmada de hinchas de los países vecinos.