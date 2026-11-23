Paciencia, estrategia y futuro

El domingo en la Biblioteca Nacional el silencio cambió de dueño: fue de los tableros. Más de 100 niñas, niños y adolescentes en cuatro categorías jugaron el torneo de ajedrez que organizó el club La Proa con el apoyo de Gigantes y la diaria.

Fue un éxito, y no solo por el número de chiquilines, que ya dice mucho, sino porque cada mesa fue una pequeña conversación sin palabras, una pulseada de paciencia, un aprendizaje de que se puede perder una pieza y seguir, de que se puede perder una partida y volver, de que del otro lado del tablero no hay un enemigo, sino alguien que piensa igual que uno, con el ceño apretado y el corazón apurado.

Hubo jaques y hubo mates, hubo abrazos y hubo alguna desazón, y hubo, sobre todo, una certeza que flotó entre las mesas: que uno de los juegos más antiguos del mundo sigue encontrando cabezas nuevas que se animan a pensarlo.