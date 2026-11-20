Feria, carpa y derechos

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

Bajo el lema “Infancias y Adolescencias: Patrimonio Nacional”, desde el miércoles y hasta hoy, cuando se conmemora el Día Mundial de la Infancia, están previstas en la plaza Independencia más de un centenar de actividades. El programa incluye campañas educativas y de sensibilización, talleres de serigrafía, música y danza, así como stands informativos y de recreación.

Las actividades, que hoy se desarrollan de 9.00 a 18.00, fueron declaradas de interés por numerosas instituciones públicas, y organizadas por la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAS), en cuya página web se puede consultar la agenda.

Paula Baleato, integrante del PIAS, dijo a la diaria que es “una ocasión de generar una reflexión” y poner a la infancia y la adolescencia en la agenda.