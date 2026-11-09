Fiesta de la Leche en Cardal

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Mientras el papa León XIV celebraba misa en la capital departamental de Florida, en Cardal, la capital de la cuenca lechera, se ajustaban los detalles para preparar el arroz con leche gigante que se ha convertido en una de las principales atracciones de la Fiesta Nacional de la Leche.

La celebración de la producción tambera inició el viernes y finalizó este domingo, congregando a miles de personas que disfrutaron de las propuestas artísticas, gastronómicas y de esparcimiento. El asado con cuero fue uno de los principales protagonistas de los mediodías.

La fiesta, que se hace desde 2006, también ofreció una exposición y jura holando, un desfile criollo, un encuentro de motoqueros, una competencia de mountain bike y varios concursos.