Perdida

El emblemático ejemplar de palmera Phoenix canariensis que desde 1966 homenajeaba a la poetisa Juana de Ibarbourou en la rambla República del Perú, entre Manuel Vicente Pagola y Miguel Barreiro, fue definitivamente retirado del lugar por la Intendencia de Montevideo (IM).

Según comunicó la comuna capitalina, desde 2024 la palmera “recibió distintos tratamientos para combatir la afectación del picudo rojo y procurar su conservación”, pero en setiembre de este año, “ante la aparición de nuevos síntomas de infección, se realizó una intervención quirúrgica” para intentar su recuperación. “Sin embargo, pese a las acciones implementadas, no fue posible revertir su deterioro”, afirmó.

Había sido plantada por el Concejo Departamental de Montevideo y la Junta Honoraria Forestal en reconocimiento al aporte de Ibarbourou a la literatura y la cultura uruguayas. El retiro es considerado por la IM “una oportunidad para renovar” el “reconocimiento en el espacio público” de la poetisa, por eso “trabaja junto con organizaciones vinculadas a la cultura en la definición de una nueva propuesta para poner en valor la figura” de Ibarborou.