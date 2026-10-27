Pide cancha

Sobre el césped del estadio Centenario ya se comenzó a montar el estrado en el que el papa León XIV liderará la vigilia de oración que comenzará el sábado 7 de noviembre a las 19.00. Está previsto que Robert Francis Prevost brinde un discurso en la ocasión.

Las entradas dispuestas de forma gratuita para la ocasión se agotaron rápidamente por lo que se ha previsto instalar una pantalla gigante en las afueras del coloso de cemento. En la ceremonia el papa bendecirá una cruz de unos tres metros de alto y de alrededor de 300 kilos de peso, que fue fabricada por el mismo pequeño empresario metalúrgico que elaboró la que está en Tres Cruces. La cruz que encabezará la vigilia en el estadio luego será colocada de forma permanente en el santuario de la Gruta de Lourdes. Al otro día de la vigilia, León XIV viajará a Florida para celebrar misa en la plaza frente a la catedral de la Virgen de los Treinta y Tres, y posteriormente, sobre las primeras horas de la tarde, partirá hacia Buenos Aires.