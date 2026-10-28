“Una forma de sentir la vida”

La Dirección Nacional de Bomberos cumplió 139 años y lo celebró en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo en el acto por el aniversario que la institución persigue tres objetivos en el período: la modernización, la renovación de la flota y la incorporación de herramientas de última generación y equipos de protección. El jerarca recordó la participación de efectivos uruguayos en el combate de incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío, en Chile, una “expresión concreta de solidaridad y colaboración entre naciones”.

Por su parte, la directora nacional de Bomberos, Valeria Vasconcellos, habló sobre la importancia del acompañamiento psicológico de los efectivos, y sostuvo que “cuidar la salud mental y el alma no es debilidad: es protegernos”. Sobre la profesión, dijo que “ser bombero no es un trabajo, es una forma de sentir la vida. Ser bombero es tener un amor desmedido al prójimo”.