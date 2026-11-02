La chacra de fiesta

Los pronósticos climáticos amenazantes y los nubarrones que cada tanto inquietaban a los presentes se fueron desplazando hacia el domingo de noche, y la actividad pudo desarrollarse casi como estaba previsto. La novena edición de la Fiesta de la Chacra volvió a convocar a decenas de miles de personas que, durante las dos jornadas del fin de semana, llegaron hasta el predio del Centro Educativo Rural de San Jacinto, en Canelones, para asistir a esta celebración de la cultura chacarera que reivindica la ruralidad, la producción familiar, y recuerda los aportes de las corrientes migratorias.

Organizada por la Intendencia de Canelones en conjunto con sociedades de fomento rural y otras organizaciones canarias, la fiesta ha ido creciendo año a año en cantidad de participantes. La propuesta incluye desde el museo a cielo abierto sobre la producción chacarera, la gastronomía tradicional y las actividades artísticas hasta la entrega de plantines, una feria de emprendimientos y artesanos y una exhibición de animales de cabañas del departamento.