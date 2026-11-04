Papamóvil hecho acá

Este martes la empresa automotriz uruguaya Nordex presentó el papamóvil, uno de los vehículos que utilizará el papa León XIV durante su visita a Uruguay, que inicia el viernes y transcurrirá hasta el domingo. Según informó Nordex, “la unidad es una Fiat Titano doble cabina, fabricada por la empresa en su planta de Montevideo con modificaciones de ingeniería, carrocería y terminaciones, de acuerdo con las recomendaciones del Vaticano”.

La firma recibió la propuesta del nuncio apostólico Gianfranco Gallone y fue aceptada casi de inmediato, comentaron los ejecutivos de la compañía. En el papamóvil trabajaron 35 operarios entre los analistas de la ingeniería hasta los ensambladores, herreros, carroceros, pintores y tapiceros.

Uno de los desafíos fue transformar una doble cabina en cabina simple. Este vehículo será utilizado por Robert Prevost para los recorridos más largos, como el que hará el viernes por la rambla hasta el Centro de Montevideo, luego de arribar al aeropuerto de Carrasco.