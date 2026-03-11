La Justicia condenó a 30 años de penitenciaría a cuatro personas privadas de libertad como autores penalmente responsables de un delito de homicidio muy especialmente agravado, por ocho homicidios, dos de ellos en grado de tentativa, según informó este martes la Fiscalía.

La investigación penal, a cargo de la fiscal de Homicidios de tercer turno, Adriana Edelman, determinó que la muerte ocurrió luego de que los condenados incendiaran la celda en que se encontraban las víctimas, por problemas personales con uno de las personas encerradas allí por una publicación en redes sociales.

Según la información brindada por la Policía, los privados de libertad que provocaron el incendio se acercaron a la celda 49 por la parte de atrás, donde hay una ventana, y pidieron un teléfono celular que “supuestamente tenían”, pedido al que quienes estaban en la celda se negaron. Luego lanzaron líquido inflamable y un palo con una punta en la que insertaron un pedazo de polifón de colchón prendido fuego. De esa forma se encendió el líquido inflamable y se produjo el incendio.