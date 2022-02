No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Antes del diluvio y después de una etapa suspendida, dios Momo quiso festejar su domingo a lo grande: el Ramón Collazo con entradas agotadas y la gente a los codazos por llevar una bandeja de papas fritas con cheddar desde el pedregullo hasta la última fila de la platea alta, pisando vasos de plástico de refrescos y cerveza; caras conocidas y la nueva atracción de este carnaval, unos tubos lumínicos de plástico -o goma- que se encienden cuando se apagan las luces y que alguien trae dentro de una caja en la que caben tres dos adultos de buen tamaño.

No se sabe mucho más que el rápido destino de ese cotillón. Ni bien llega al teatro, alguien instala la caja cerca de un puesto de chorizos, y los más avispados van a tirarse de cabeza en busca de la mayor cantidad posible. Falta el orden o algún tipo de criterio ligado a la justicia o la equidad. En pocos minutos la caja queda vacía y el próximo conjunto recibirá muchos aplausos y luces.

Este domingo 27, a las 23.00, el presentador Álvaro Recoba anunció a la murga La Cayetana y dos trabajadores corrieron las dos partes del pesado telón.

Luego de su canción de presentación en las pantallas (utilizadas como escenografía) se pudo ver un taller, o una fábrica, con una cinta transportadora con piezas de metal y desechos, y en escena dos de sus funcionarios (Eugenia Rodríguez y Martín Sosa Cafasso) le contaron al público cuál era su metié, advertido en el nombre del su espectáculo para este carnaval: “Roto”.

Bajo la mirada atenta y expectante del numeroso público contaron que arreglaban cosas. “Todo, desde las personas hasta las cosas que hacen las personas, si rompió algo o usted está roto venga nomas”. Así, estos funcionarios comenzaron su aventura alegórica arreglando “una murga rota”.

Luego de mostrar sus heridas y la peripecia que la trajo hasta ese taller, la murga cantó un popurrí de actualidad y le dedicó otra pieza musical a un diario del que no mencionan su nombre dan pistas: “Las palabras en la tapa, las maquillan en el acto, nunca dicen dictadura, dicen gobierno de facto. Quince años titularon “Tarifazo” sin dudar, pero ahora son ajustes que tenían que pasar”.

“¡Qué siga la arreglada!” Vuelven los funcionarios a escena y a propósito del futuro de esta murga reparada, el nombre del Pae Donato dispara el siguiente diálogo:

– Bueno a veces hay que tener fe.

- Con la fe no hacemos nada. Por más que uno crea y crea con todas sus fuerzas no va a cambiar la cosa.

- ¿Cómo que no? Hay una creencia que ha crecido muy fuerte en los últimos tiempos, y vaya si cambió las cosas, porque se reían de las focas, pero estos fieles son mucho más radicales.

- Sí, te aplauden hasta que le saquen el pan a los gurises de la escuela.

- Ellos creen, ciegamente, son fanáticos del nuevo culto.

Así comienza uno de los mejores momentos del espectáculo de La Cayetana, y quizás uno de los mejores de este carnaval.

Las pantallas ahora nos muestran vitrales multicolores de una iglesia, y los integrantes de la murga vuelven a escena juntos, vestidos como monjas, y se ubican en una tarima de varios escalones.

Con un tono amoroso y amable las monjas cantan “solo creo en Luis”, con la melodía de “I will follow him”, parte de la banda sonora del clásico cinematográfico Cambio de hábito.

La canción provoca la risa del público y también un efecto envolvente por la sorpresa de la propuesta y lo bien lograda, a través de su puesta en escena y el trabajo en cada rubro evaluado por el jurado.

Solo creo en Luis

porque Luis es nuestra salvación

de tiempos oscuros y horror

que el diablo en el Frente encarnó.

Luis es mi salvador.

También creo en ti

Santa Loli Ponce de León

-Ave Lorena Purísima

porque en esa rubia postal

yo siento que puedo confiar.

¡Qué lindos son!

Yo solo creo en Luis.

Que traigan, la urna, lo ruego

y juro que lo votó, de nuevo y de nuevo.

Desde que él llegó

aunque el sueldo dicen se estancó

yo siento que estoy más feliz

porque veo que él es feliz

y vamos bien

desde que él llegó

hasta el pelo largo le creció

- milagro!!!

parece cambió de shampoo

con el todo se vuelve luz

es el mejor

nos trajo la LUC.

Es lo mejor que nos trajo san Luis

hágase la LUC!!!

Con el fin de esa canción la murga se metió a todo el teatro en el bolsillo, incluso a aquellos que fueron a ver solo a Los Pasteles, y a la hinchada de Zíngaros que pudo aflorar un poco antes de la aparición de su conjunto. Fue un momento especial de sintonía entre todos los concurrentes y si hubo un secreto para conseguirlo fue la fina costura de texto y música para encontrar un momento de humor los suficientemente efectivo como para hacerse figura sobre el fondo de crítica social.

Pero todavía faltaba lo mejor, una segunda canción encantadora, y dos intermediarios del todopoderoso, un padre y una madre, lograron el milagro: el público se puso de pie, y se entregó a cada pedido de la murga para rezar junto a ella con el fondo sonoro de “Creo en ti” (canción de la banda mexicana Reik que aquí se hizo popular en la versión de Mala Tuya). Alzó sus brazos en orden y armonía y gritó fuerte: “¡Aleluya”!

La canción “Creo en Luis”

Creo en todo lo que salga a declarar

el gobierno del Partido Nacional

que al principio era muy multicolor

pero que ya se empezó a decolorar.

Creo que nos dejó en ruina el Frente Amplio

y obvio que estaba bueno hacer un cambio.

Creo en Luis y en Talvi no

que en rajarse fue el primero

y ahora está viviendo en el crucero.

Tengo fe en su gestión.

Sin querer hizo recortes.

Y ahora hay como cien mil nuevos pobres.

Creo en Luis, mi salvador.

Creo que es igual que su papá

lo conozco bien

¿qué puede salir mal?

Diálogo entre la murga y el público

-Hijos míos, repitan con nosotros después de cada oración

- Aleluya

-Creo en ti Luis y en los apóstoles Ministros que acompañan a nuestro Señor

- Aleluya

- Creo en Sotelo que aleja a todos los que no lleven la palabra del señor a los medios públicos

- Aleluya

- Creo en el Arzobispo de los Números Isaac y su Beata Azucena que nos congelan los sueldos para que no caigamos en la sucia avaricia y la codicia

- Aleluya

- Creo en el Santísimo Ministro Independiente Pablo, que con menos votos que un barrio de San Carlos es el encargado del trabajo de todo el país

- Aleluyaaaa

- No, Milagro

Rezo final

_Padre Cuqui que estas en Carrasco

Santificado sea tu whisky.

Danos hoy nuestro pan de azúcar.

Perdona a esos comunistas

así como nosotros perdonamos

a esos tupamaros mugrientos.

Llévanos por el camino de Luis Alberto de Herrera

derechito hasta Suarez y Reyes.

Tuyo es el puerto, los aeropuertos y tuyas son las empresas

nacionales por los siglos de los siglos.

Amén.

Yo creía que estaba fundido el BROU

pero bueno en la pandemia nos bancó

y que ASSE era una ruina en realidad

pero bueno respondió espectacular.

Y también lo del ceibal era un desastre

pero bueh... por eso el nene tuvo clases. Creo en Luis que transformó

a toditos los Batllistas

y ahora son sirvientes de Herreristas.

Creo en él que se ofrendó

a todo Cabildo Abierto

y ahora tiene al demonio adentro

creo en él, ni salvador.

Como Luis no habrá ninguno igual

En este Uruguay,

Crees o reventás. _ Los textos de La Cayetana 2022 son de Martín Sosa Cafasso (también la dirección artística y puesta en escena) y Christian Ibarzábal, y los arreglos corales de Maximiliano Rodríguez y Joel Luzardo.